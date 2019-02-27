Здесь самые вежливые инспекторы ГИБДД: ролик, как блогер Эрик Давидыч тестирует Гелендваген в Иркутске, становится хитом

Знаменитый видеоблогер Эрик Давидыч наконец выпустил видеоролик с тест-драйва Гелендвагенов, который он снимал в Иркутске в начале февраля этого года. Напомним, по приезду в наш город Давидыч сравнил температуру в Иркутске, где на тот момент было -34 и в Антарктиде, где столбик термометра показывал -31.

Основную часть тест-драйва снимали на Байкале, но в выпуск Давидыч вставил моменты, как он катается на элитном внедорожнике по центру Иркутска. На перекрестке улиц Дзержинского и Чехова блогера неожиданно попросили остановиться инспекторы ГИБДД, которых он секундами ранее обогнал на дороге.

- Первый раз вижу сотрудников иркутского ГИБДД, - комментирует Давидыч и сворачивает на обочину. – О, да они хотят познакомиться.

Через несколько секунд к Давидычу подходит инспектор, как положено, представляется по форме и спрашивает, почему водитель не соблюдает стоп-линию на светофоре.

- Не успел остановиться, не хотел проезжать на красный свет, - оправдывается Давидыч. – Город то не знаем, изучаем еще. В ответ на это сотрудник просит блогера больше не нарушать правила дорожного движения и желает доброго пути. Правда, автограф инспектор просить не стал.

Довольный Эрик натягивает обратно свои черные очки, переключает передачу и трогаясь, резюмирует: - Вот такие в Иркутске вежливые сотрудники Госавтоиспекции, кто бы, что не говорил.

Давидыч едет по улице Байкальская в Иркутске. Фото: скриншот с видео.

Добавим, что всего за сутки, иркутский выпуск Давидыча на его канале просмотрели более 1 миллиона человек. Но нет сомнения, что видами Иркутска и красотами Байкала насладятся еще больше людей. Ведь на канал автоблогера подписано более 3 миллионов человек.

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