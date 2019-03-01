Следователи проверяют смерть 9-летней девочки из Бурятии, которую мать отказывалась везти в больницу

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 9-летней девочки из Улан-Удэ, мать которой два раза отказывалась госпитализировать дочь. Напомним, Катя (имя изменено, Прим. Ред.) пролежала дома с простудой четыре дня. Вызывать врача из местной поликлиники родители девочки сразу не стали, решив, что смогут сами вылечить кашель и насморк. А в ночь на 27 февраля у Кати резко подскочила температура, и мать наконец, вызвала скорую помощь. Фельдшер, осмотрев ребенка, сразу посоветовал госпитализировать девочку.

Мама отказалась везти дочь в больницу и написала письменный отказ. Через несколько часов девочке вновь стало плохо, но и после очередного выезда бригады медиков, мама была непреклонна и отказалась отпускать ее. А на утро на станцию скорой помощи поступил уже третий вызов с этого же адреса. Правда, в этот раз школьница потеряла сознание. Врачи пытались реанимировать ее, но было уже поздно, она умерла.

- Точную причину смерти устанавливает экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Начата проверка. Выяснилось, что девочка жила с родителями и старшей сестрой. Болеть она начала еще с ноября прошлого года, постоянно жалуясь на тошноту, головокружение и температуру. Родители же все это время лечили дочь различными противовирусными препаратами.