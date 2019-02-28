2019-02-28T07:22:14+03:00
Происшествия

Лечили дома: 8-летняя девочка умерла в Бурятии из-за отказа матери везти дочь в больницу

Когда медики приехали в третий раз, было уже поздно [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Лечили дома: 8-летняя девочка умерла в Бурятии из-за отказа матери везти дочь в больницуЛечили дома: 8-летняя девочка умерла в Бурятии из-за отказа матери везти дочь в больницуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Четыре дня 8-летняя Катя (имя изменено, Прим. Ред.) из Улан-Удэ пролежала дома с простудой. Вызывать врача из местной поликлиники родители девочки сразу не стали, решив, что смогут сами вылечить кашель и насморк. Тревогу взрослые забили только после того, как в ночь на 27 февраля у Кати резко подскочила температура. Мама, наконец, вызвала скорую помощь и фельдшер, осмотрев ребенка, сразу посоветовал матери госпитализировать девочку.

- Мама отказалась везти дочь в больницу и написала письменный отказ, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе минздрава Бурятии. – Тогда врачи поставили девочке жаропонижающее и уехали.

Ребенку стало немного лучше, но не надолго. Действия лекарства хватило всего на три часа. Лоб Кати снова стал горячим и мама по новой вызвала бригаду медиков. Еще раз осмотрев девочку, врачи уже настоятельно рекомендовали женщине отвезти ее в больницу, но и здесь мать была непреклонна, написав очередной отказ от госпитализации. А на утро на станцию скорой помощи поступил уже третий вызов с этого же адреса. Правда, в этот раз перепуганная мать Кати кричала в трубку, что дочь потеряла сознание. Врачи пытались реанимировать школьницу, но было уже поздно, девочка умерла.

- Точную причину смерти устанавливает экспертиза, - продолжают в пресс-службе регионального минздрава. – Чтобы избежать подобной трагедии, мы же призываем всех родителей ни в коем случае не заниматься самолечением. Под безобидную простуду могут маскироваться смертельно опасные заболевания, такие как менингит и пневмония, развитие которых у детей очень скоротечно. Лечиться нужно только по рекомендации врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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