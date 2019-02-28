2019-02-28T11:04:57+03:00
Общество

Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies в Иркутске

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Фото: RubiscookiesФото: Rubiscookies
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Представляет байкальские сувениры из шоколада и леденцы со съедобными картинками внутри.

Фото: Rubiscookies

Фото: Rubiscookies

Здесь вы найдете шоколадные пельмени, буузы, кедровые шишки. Среди сладких лакомств - байкальский омуль и даже воплощенный в шоколаде вождь мирового пролетариата Владимир Ленин!

Фото: Rubiscookies

Фото: Rubiscookies

Магазин и кафе Rubiscookies расположены в самом центре Иркутска, на улице Ленина, 40 (недалеко от памятника В. Ленину).

Фото: Rubiscookies

Фото: Rubiscookies

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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