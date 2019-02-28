Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies в Иркутске
Фото: Rubiscookies
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Представляет байкальские сувениры из шоколада и леденцы со съедобными картинками внутри.
Фото: Rubiscookies
Здесь вы найдете шоколадные пельмени, буузы, кедровые шишки. Среди сладких лакомств - байкальский омуль и даже воплощенный в шоколаде вождь мирового пролетариата Владимир Ленин!
Фото: Rubiscookies
Магазин и кафе Rubiscookies расположены в самом центре Иркутска, на улице Ленина, 40 (недалеко от памятника В. Ленину).
Фото: Rubiscookies
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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