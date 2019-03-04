Тотальный диктант 2019: Диктуют в 76 странах, а поддерживают в Иркутске

Помните, как в школе было?

— Какое тут правило?

— Забыл…

— А голову ты свою не забыл?!

И казалось, всё, никакими уже ухищрениями не заставить нас полюбить предмет после такой «мотивации». Особенно такой непростой, как русский язык.

Но нашёлся способ, который привлёк только в прошлом году почти четверть миллиона человек. Разумеется, речь о «Тотальном диктанте». Он проходил уже 15 раз. И в середине десятых вышел в онлайн. Что логично: с учётом географии носителей и любителей русского языка в мире охватить всех желающих физическими площадками просто нереально.

На сайте totaldict.ru не только можно, собственно, написать диктант в онлайне; здесь и подготовительные курсы, и специальные задания, и тесты, и разборы текстов предыдущих лет… И с каждым годом количество тех, кто знает о сетевой версии «Тотального диктанта», растёт: только в прошлом году трансляцию посмотрели почти двести тысяч человек. Но мало кто знает, что работу всего этого web-хозяйства обеспечивает иркутская компания ITSumma.

— Правильнее будет сказать, что мы осуществляем техническую поддержку сайта Диктанта, — уточняет генеральный директор ITSumma Евгений Потапов. — Есть те, кто предоставляют услуги хостинга — грубо говоря, пространство для хранения всех данных. Есть различные сервисы, которые интегрированы в проект, например, платформа видеотрансляций. Ну, а мы — это те, кто следит за тем, чтобы всё работало. И решает проблемы, если они всё-таки случаются —до того, как эти проблемы могут стать заметными посетителям сайта.

ITSumma приняла проект на поддержку в 2017 году. За это время бывало всякое: сайт и «дидосили» (атаковали с целью «уронить»), и взломать пытались, и выделенная мощность оказывалась недостаточной для неожиданно большого наплыва посетителей…

— Как я уже сказал, за каждым направлением следит свой подрядчик. Мы же — это те, кто следит за системой в целом. И кто координирует взаимодействие всех профильных специалистов. Мы осуществляем постоянный мониторинг, проводим аудит инфраструктуры, чтобы в «день икс» не оказалось так, что сайт лёг под наплывом желающих проверить своё знание русского языка. И, конечно, в тот самый «день икс» на смену выходит усиленная команда, — рассказывает Евгений Потапов.

Для ITSumma это не бизнес-история: все её услуги для «Тотального диктанта» бесплатны. Зачем это компании, у которой на поддержке «М.Видео», S7, Олимпийский комитет? Евгений пожимает плечами:

— У нас, для небольшой компании с головным офисом не в Москве, а в Иркутске, достаточно неплохие коммерческие позиции. И разные клиенты, от огромных авиакомпаний и банков до небольших интернет-магазинов. Брать при этом деньги с совершенно некоммерческого проекта — это как-то неправильно… Не говоря уже о том, что айтишников частенько упрекают, что цифры и англоязычные термины они знают лучше родного языка. Ну, вот я хочу, чтобы все, включая нас самих, знали русский лучше. Всё лучше с каждым годом.

В 2019 году «Тотальный диктант» традиционно состоится в апреле (13 числа). Столицей ТД-2019 выбран Таллин. Текст для диктанта напишет Павел Басинский — российский писатель, литературовед и литературный критик. Он Специализируется на творчестве русских писателей конца XIX — начала XX века, в частности Льва Толстого и Максима Горького. По сценарию Басинского снят художественный фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения», получивший приз за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр».

Языком цифр

Тотальный диктант проводится с 2004 года.

Почти четверть миллиона участников в 2018 году в 1021 городе 76 стран мира

ITSumma

Работает с 2008 года.

Свыше 10 000 сайтов на поддержке с ежедневной аудиторией в 150 миллионов посетителей.