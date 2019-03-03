«Горячее сердце»: школьник из Бурятии, вытащивший друга из полыньи, получил награду от главы МВД России

Еще одна награда нашла героя. 10-летний школьник из поселка Новоильинска Кирилл Журавлев, прославившийся в прошлом году на всю Бурятию тем, что спас друга из полыньи, стал лауреатом проекта «Горячее сердце». Чествовал Кирилла, как и других детей со всей страны, совершивших мужественные поступки в экстремальных ситуациях, глава МВД России Владимир Колокольцев. Торжественная церемония награждения прошла в зале Славы музея Победы в Москве.

- Наши лауреаты протянули руку помощи тем, кто в этой помощи нуждался, - отметил Владимир Колокольцев. - Они совершили поступки, на которые способен не каждый взрослый.

Кирилл Журавлев (на фото четвертый справа) Фото: МВД России.

Напомним, об истории Кирилла Журавлева «Комсомолка» писала в марте 2018 года. Тогда сам мальчишка рассказывал, как спас друга. Дело было так. Одноклассники, как обычно, вместе возвращались домой из школы. Они решили сократить 1,5-километровый путь и срезать его по льду речки Ильки. Заболтавшись, забрели в полынью, припорошенную свежим снежком. Сам Вова выбраться из западни никак не мог, а лед вокруг него начал предательски трескаться. Решение - бежать за помощью в ближайшие дома, до которых было метров 100, или самому вытаскивать друга - Кириллу нужно было принимать за доли секунды, ведь Вова мог провалиться полностью. Мальчишка выбрал второй вариант.- Наши лауреаты протянули руку помощи тем, кто в этой помощи нуждался, - отметил Владимир Колокольцев. - Они совершили поступки, на которые способен не каждый взрослый.

- Боялся, что пока бегаю, Вовка утонет, - говорил Кирилл. - Поэтому скинул свой рюкзак, стал откапывать снег, под которым была наледь, и тянуть Вовку за руку.

При этом Кириллу пришлось применить немалую силу, чтобы спасти друга. А когда перепуганный Вова наконец оказался на поверхности, оказалось, что у него слетел ботинок. Кирилл и здесь не бросил товарища: сказал ему опереться на него и помог на одной ноге доскакать до дома.

По словам родителей Кирилла, после случившегося он всерьез задумывается о профессии спасателя и взахлеб зачитывается учебниками по ОБЖ.