Сергей Тен: Все самое прекрасное в нашей жизни связано с образом женщины

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Все самое прекрасное в нашей жизни связано с образом женщины. Неслучайно этот праздник приходит к нам в начале весны, когда сама природа расцветает и обновляется.

Мы гордимся вашими талантами и успехами, восхищаемся искренним обаянием, энергией и трудолюбием. Вы вдохновляете мужчин на благородные поступки, удивительные открытия и свершения.

Основы благополучия любой семьи - материнская любовь, доброта и ласка. Вы являетесь хранителями семейного очага, дарите свет любви своим детям.

От всей души желаю вам радости, здоровья, удачи, новых достижений и приятных встреч! Пусть ваша жизнь будет счастливой, пусть каждый день радует вниманием и заботой близких, пусть исполнятся все мечты, а в доме царят любовь и красота!

Сергей Тен, депутат Государственной Думы РФ.