2019-03-06T07:01:17+03:00
Политика

Сергей Тен: Все самое прекрасное в нашей жизни связано с образом женщины

Поделиться:
Изменить размер текста:

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Все самое прекрасное в нашей жизни связано с образом женщины. Неслучайно этот праздник приходит к нам в начале весны, когда сама природа расцветает и обновляется.

Мы гордимся вашими талантами и успехами, восхищаемся искренним обаянием, энергией и трудолюбием. Вы вдохновляете мужчин на благородные поступки, удивительные открытия и свершения.

Основы благополучия любой семьи - материнская любовь, доброта и ласка. Вы являетесь хранителями семейного очага, дарите свет любви своим детям.

От всей души желаю вам радости, здоровья, удачи, новых достижений и приятных встреч! Пусть ваша жизнь будет счастливой, пусть каждый день радует вниманием и заботой близких, пусть исполнятся все мечты, а в доме царят любовь и красота!

Сергей Тен, депутат Государственной Думы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Сокол встретился с активом проекта «Здоровье 55+»
Первенство России по восточному боевому единоборству: у иркутянки – серебряная медаль
2, 5 года лишения свободы получил житель Иркутска за махинации с чужим телефоном
Снова горело заброшенное здание химического завода в Усолье-Сибирском
8 марта в Иркутске: в Музей Распутина вход для женщин будет бесплатным
«Байкал-Энергия» крупно проиграла архангельскому «Воднику в первом четвертьфинальном матче плей-офф
Прогноз погоды в Иркутске: 6 марта днем +4, +6
Движение по улицам Седова и Аэрофлотская ограничат в Иркутске
Девушку из Усть-Илимска нашли мертвой в 14 километрах от города
Привокзальная площадь Иркутска стала лидером в голосовании на благоустройство
Полиция прикрыла нелегальное казино в Бурятии
В аэропорту Иркутска задержали партию наркотиков, замаскированных под сладости
10-летний школьник пытался автостопом добраться из Слюдянки к бабушке в Бурятию