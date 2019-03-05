В Киренске устроили забег на охотничьих лыжах

В городе Киренске прошел массовый старт, акция за здоровый образ «Лыжня России -2019». В этом году в гонке приняло участие более 250 человек, среди них дошкольники, учащиеся, студенты, работники предприятий, организаций и учреждений Киренска и района. В рамках старта впервые был организован забег на охотничьих лыжах. Открыли «Лыжню» мэр Киренского района Кирилл Свистелин и спортсмены. Во время гонки для детей провели спортивные игры на свежем воздухе. Все победители и призеры были отмечены дипломами мэра района, медалями. Награды распределились по номинациям: «Спортивная семья», «Спортивный коллектив». Самой юной участницей лыжни стала Мария Козырева, воспитанница детского сада № 1 Киренска, а самым юным – Денис Коваленко из детсада села Кривошапкино. Участники соревнований получили традиционные шапочки «Лыжня России -2019».