Весь пьедестал конкурса «Леди в погонах-2019» заняли сотрудницы полиции Иркутской области

В преддверии Международного женского дня «Комсомолка» подвела итоги конкурса «Леди в погонах-2019». В виртуальном баттле, напомним, участвовали женщины, которые несут службу в правоохранительных, надзорных ведомствах, госструктурах. Главным условием было – наличие погон. Представительницы прекрасного пола отправляли нам свои фотографии, рассказывали о себе, а пользователи интернета выбирали лучших из лучших. Голосование, которое проходило с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года, было народным!

Конкурс «Леди в погонах» «Комсомолка» проводит второй год подряд и в этот раз весь пьедестал почета заняли сотрудницы полиции Иркутской области. Первое место с результатом 57 тысяч голосов получила Анастасия Кондакова. Она - специалист по работе с личным составом межмуниципального управления МВД России «Братское». Второе место заняла Дарья Лазарева – сотрудница Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области. Третье досталось Полине Желтобрюх, представлявшей межмуниципальное управление МВД России «Иркутское». В общей сложности за девушек-офицеров, вошедших в первую тройку, отдано свыше 150 тысяч голосов.

Участвовали в конкурсе и сотрудницы других ведомств. Активны были прекрасные леди из Байкальской природоохранной прокуратуры, Следственного комитета по Иркутской области, Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, УФССП России по Иркутской области, налоговой службы и другие.

В ближайшее время мы пригласим победительниц в «Комсомолку на церемонию награждения. Леди также станут героинями программы на радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 fm. И мы обязательно расскажем обо всех более подробно в газете и на сайте. Кроме того, мы подготовили специальные номинации для самых активных участниц из других ведомств и девушек тоже пригласим на награждение.