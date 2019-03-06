Полицейские нашли тело девушки, которую 4 дня искал весь Усть-Илимск

20-летнюю студентку Анастасию Шаталову из Усть-Илимска искали, что называется, всем городом. Сообщения об ее таинственном исчезновении появились в соцсетях 1 марта. Именно в этот день девушку видели живой последний раз…

- Мы отдыхали с Настей в ночном клубе. Там я встретила своих знакомых, - рассказывала позже на допросе у следователей подруга Анастасии. – Их было трое, они предложили подбросить нас до дома. Я хорошо знаю этих молодых людей, поэтому согласилась. Сначала высадили одного из парней, затем меня. А двое других дальше повезли Настю до дома…

Что происходило дальше - подруга не знает. Зато клубок последующих событий раскрутили следователи после того, как спустя пять дней нашли тело девушки. Судмедэксперты выяснили, что Настя была задушена, а перед смертью ее изнасиловали. Оперативники стали искать преступников. На одного из них вышли

случайно, когда он выставил свой автомобиль на продажу в интернете. Машина была похожа на ту, на которой и подвозили Настю в тот злополучный вечер. Под видом покупателей полицейские назначили парню встречу и задержали его.

- По предварительной версии девушкуотвезли на берег реки, где ее изнасиловали, а потом, испугавшись, что она напишет заявление в полицию, жертву задушили, а тело забросали снегом недалеко от придорожного кафе, - рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Спустя какое-то время труп решили перепрятать и сделали это в лесу рядом с поселком Железнодорожный.

Сейчас с молодыми людьми работают следователи. Всоцсетях Усть-Илимска появились фотографии и имена задержанных. Это два местных жителя, родные братья. Одному 17 лет, второму - 24 года, он женат и имеет двоих детей. Знакомые этих парней нелестно о них отзываются. Говорят, что у них есть проблемы с психикой.Младший любил подебоширить в клубах, вел себя дерзко, второгозадерживали сотрудники ГИБДД за езду в нетрезвом виде.

Что касается погибшей, то она училась, подрабатывала, встречалась с молодым человеком.

- Если ночные клубы, то только раз в несколько месяцев и то не до поздней ночи, - рассказала троюродная сестра Анастасии. - А уж такого, что ушла и не предупредила родителей, вообще никогда не было.

Подозреваемые уже начали давать признательные показания. Впереди - экспертизы, опросы свидетелей, просмотры камер видеонаблюдения, но горе в семьях это уже не уймет.