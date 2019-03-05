2019-03-05T11:51:13+03:00
Общество

Девушку из Усть-Илимска нашли мертвой в 14 километрах от города

Последний раз ее видели вечером 1 марта
Олег ФЕДОРОВ
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Девушку из Усть-Илимска нашли мертвой в 14 километрах от города. Фото: группа Инцидент Иркутск.Девушку из Усть-Илимска нашли мертвой в 14 километрах от города. Фото: группа Инцидент Иркутск.
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Тревогу забила мать девушки. Вечером 1 марта в пятницу девушка отправилась в ночной клуб. После этого телефон она не брала. Родственники обратились в отделение полиции, друзья и знакомые пытались искать девушку через соцсети. В последний раз 20-летнюю девушку видели в 5 утра недалеко от ночного клуба. Близкие надеялись, что девушка просто загуляла и осталась ночевать у подруги.Увы, эти надежды не оправдались. Погибшую обнаружили оперативники в 14 километрах от города.Они же задержали двоих подозреваемых в изнасиловании и убийстве девушки.

- Сейчас выясняются все обстоятельства этого убийства. Известно, что задержанные родственники,- рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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