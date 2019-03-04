Внимание, розыск: вооруженного налетчика, ограбившего магазин, ищут в Усолье-Сибирском
В Усолье-Сибирском неизвестный мужчина совершил дерзкое нападение на местный магазин в Привокзальном районе города. Ворвавшись в павильон, налетчик спрятавший свое лицо за медицинской маской, схватил продавца за шею. Угрожая женщине оружием он потребовал отдать ему выручку. После чего сбежал до приезда охраны. Это произошло вечером 3 марта около 21.30.
Внимание, розыск: вооруженного налетчика, ограбившего магазин, ищут в Усолье-Сибирском.ГУ МВД по Иркутской области
- Прибывшие на место происшествия охранники не нашли нападавшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Продавцу, пострадавшему при ограблении вызвали скорую помощь.
Сыщики разыскивают налетчика и просят всех, кто узнал его, обращаться в ближайшее отделение полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU