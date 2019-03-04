СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-04T09:18:14+03:00

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В Усолье-Сибирском неизвестный мужчина совершил дерзкое нападение на местный магазин в Привокзальном районе города. Ворвавшись в павильон, налетчик спрятавший свое лицо за медицинской маской, схватил продавца за шею. Угрожая женщине оружием он потребовал отдать ему выручку. После чего сбежал до приезда охраны. Это произошло вечером 3 марта около 21.30.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/695182" frameborder="0"></iframe> Внимание, розыск: вооруженного налетчика, ограбившего магазин, ищут в Усолье-Сибирском.ГУ МВД по Иркутской области

- Прибывшие на место происшествия охранники не нашли нападавшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Продавцу, пострадавшему при ограблении вызвали скорую помощь.

Сыщики разыскивают налетчика и просят всех, кто узнал его, обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU