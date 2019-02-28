2019-02-28T11:41:48+03:00
Происшествия

Вора, укравшего бумажник, разыскивают в Иркутске

В портмоне находились 5500 рублей и банковские карты
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Вора, укравшего бумажник, разыскивают в Иркутске.Вора, укравшего бумажник, разыскивают в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В одном из павильонов торгового центра на улице Лермонтова произошла кража. Камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестный похитил со стола бумажник. Это произошло около 12 часов дня 27 февраля.

- Мужчина воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В кошельке лежали 5500 рублей и банковские карты.

Всех, кто узнал похитителя, просят обращаться в ближайшее отделение полиции. Полицейские предлагают иркутянину добровольно сдаться добровольно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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