Вора, укравшего бумажник, разыскивают в Иркутске
В одном из павильонов торгового центра на улице Лермонтова произошла кража. Камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестный похитил со стола бумажник. Это произошло около 12 часов дня 27 февраля.
- Мужчина воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В кошельке лежали 5500 рублей и банковские карты.
Всех, кто узнал похитителя, просят обращаться в ближайшее отделение полиции. Полицейские предлагают иркутянину добровольно сдаться добровольно.
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ИСТОЧНИК KP.RU