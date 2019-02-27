Сирены экстренного оповещения проверят 1 марта в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-27T12:50:59+03:00

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В Иркутске в первый день весны прозвучат…сирены. Нет, это будут не праздничные фанфары в честь окончания зимы. Городские власти проверят системы оповещения населения.

- С 10.40 до 11.00 пройдет плановая проверка технической готовности системы оповещения, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие.

Так что, если с утра Вы проснетесь от шума сирен, паниковать не стоит! Это всего лишь запланированный тестовый запуск оповещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU