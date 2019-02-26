СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-26T13:35:59+03:00

С 26 февраля по 5 марта ограничат движение по улице 4-ая Железнодорожная в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с аварийными работами на теплосетях

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске изменится схема движения транспорта по улице 4-ая Железнодорожная.

- С 26 февраля по 5 марта в районе дома №34 по улице 4-ая Железнодорожная частично ограничат движение, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – На этом участке пройдут аварийные ремонтные работы на городских теплосетях.

Водители, учтите это при составлении маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU