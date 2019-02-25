Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Иркутске пошла на спад

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-25T15:36:07+03:00

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Зима близится к завершению, а вместе с ней и эпидемия гриппа и ОРВИ в Иркутске. Число заболевших иркутян уже опустилось ниже эпидемиологического порога на 13,1%. А ведь всего неделю назад уровень заболеваемости был выше нормы на 14%!

- В больницы Приангарья с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 22797 человек, что ниже эпидпорога на 30,5%, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. – В Иркутске к медикам обратились 8398 больных.

По результатам исследований, этой зимой больше всего жителей Иркутской области беспокоит вирус А (H1N1), более известный как «свиной грипп». Эта версия болезни опасна множеством осложнений, особенно пневмонией.

Несмотря на снижение заболеваемости и плюсовую температуру днем, расслабляться все же рано. Весеннее тепло обманчиво. В некоторых образовательных учреждениях Иркутской области все еще действует карантин по гриппу и ОРВИ. На прошлой неделе были полностью закрыты 13 школ и 4 детских сада. Напомним, что в Иркутские школьники на время эпидемии ушли на вынужденные каникулы с 1 по 13 февраля.

Врачи напоминают, защититься от вирусов помогут простые, но эффективные правила гигиены. Приходя с улицы, мойте руки и лицо. Старайтесь избегать скоплений людей. А если болезнь все-таки подкосила Вас, то не медлите с визитом к врачу!

ИСТОЧНИК KP.RU