2019-02-26T15:54:17+03:00
Общество

С 13 марта запретят парковку на улице Байкальская в Иркутске

Оставленные машины заберет эвакуатор
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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С 13 марта запретят парковку на улице Байкальская в Иркутске.С 13 марта запретят парковку на улице Байкальская в Иркутске.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Внимание, автомобилисты! Одной парковкой в Иркутске станет меньше. С 13 марта запрещено оставлять автомобили по улице Байкальская. Возле дома №201, где находится медсанчасть №2, установят дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена».

- Такое решение принято, чтобы обеспечить доступ автомобилям скорой помощи, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – А также доступной посадки и высадки пациентов маломобильных групп.

Напомним, что знак 3.28 запрещает стоянку всех транспортных средств, но не запрещает остановку, даже если она займет более 5 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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