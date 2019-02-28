Пропал без вести: в Иркутске ищут 38-летнего мужчину
В Иркутске продолжаются поиски 38-летнего Сергея Казанцева. 16 февраля он вышел из своего дома на улице Авиастроителей, с того времени родные и близкие ничего не знают о его местонахождении.
В пресс-службе ГУ МВД России сообщили приметы пропавшего мужчины: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, худой, черные короткие волосы, голубые глаза. Особые приметы: нет мочки на левом ухе, множество татуировок на теле.
Был одет: черная шапка-ушанка, темная короткая куртка, бордовые спортивные штаны, бордовые кроссовки.
Всех, кто, что-либо знает о местонахождении Сергея Казанцева, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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