2019-02-28T07:42:53+03:00
Общество

Пропал без вести: в Иркутске ищут 38-летнего мужчину

Сергей Казанцев ушел из дома 16 февраля, с тех пор о его судьбе ничего неизвестно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Пропал без вести: в Иркутске ищут 38-летнего мужчину.Пропал без вести: в Иркутске ищут 38-летнего мужчину.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Иркутске продолжаются поиски 38-летнего Сергея Казанцева. 16 февраля он вышел из своего дома на улице Авиастроителей, с того времени родные и близкие ничего не знают о его местонахождении.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили приметы пропавшего мужчины: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, худой, черные короткие волосы, голубые глаза. Особые приметы: нет мочки на левом ухе, множество татуировок на теле.

Был одет: черная шапка-ушанка, темная короткая куртка, бордовые спортивные штаны, бордовые кроссовки.

Всех, кто, что-либо знает о местонахождении Сергея Казанцева, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропал без вести: в Иркутске ищут 23-летнего студента. Алексей Сергунов ушел из дома сестры вечером 20 февраля, с тех пор о его судьбе ничего неизвестно. Подробнее.

Узнала себя в соцсетях: ангарчанка, подбросившая в роддом младенца, пришла в полицию. Она родила ребенка в машине по дороге из Листвянки в Ангарск. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Поиск без вести пропавших в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-главу Катангского лесничества осудили за взятку на 8 лет колонии
Навигация на реке Ангара в Иркутске откроется завтра, 1 марта
8 марта в Иркутске: к женскому празднику откроется выставка цветов
«Научные weekend-ы»: иркутянам 2 марта расскажут об изменении климата
Волевая победа: «Байкал-Энергия» обыграла в гостях «Мурман»
Russian Open Junior Cup: иркутяне завоевали две медали на международном турнире по киокусинкай
Прогноз погоды в Иркутске: 28 февраля днем +5
Зарезал прохожего: жителя Бодайбо задержали за убийство 13-летней давности
Детский сад и 10 жилых домов остались без воды из-за коммунальной аварии в Иркутске
110 лет на всех: девятерых членов банды наркоторговцев осудили в Братске
Новые кафе открывают двери для посетителей Центрального рынка в Иркутске
Сирены экстренного оповещения проверят 1 марта в Иркутске
Закрытие сезона: хоккеисты ангарского «Ермака» проведут матч против своих болельщиков
Сожгли 5 верблюдов: прокуратура Ангарска требует возбудить уголовное дело