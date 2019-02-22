2019-02-22T11:03:19+03:00
Общество

Пропал без вести: в Иркутске ищут 23-летнего студента

Алексей Сергунов ушел из дома сестры вечером 20 февраля, с тех пор о его судьбе ничего неизвестно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Пропал без вести: в Иркутске ищут 23-летнего студента. Фото: предоставлено родственниками Алексея Сергунова.Пропал без вести: в Иркутске ищут 23-летнего студента. Фото: предоставлено родственниками Алексея Сергунова.
Изменить размер текста:

В Иркутске продолжаются поиски Сергунова Алексея. 23-летний молодой человек пропал вечером 20 февраля. В тот день он был в гостях у сестры на улице Депутатская. Около 20.20 они попрощались, и парень пошел на остановку, чтобы уехать в свое общежитие на улице Лермонтова. Но так и не добрался до него. С тех пор его близкие и знакомые ничего не знают о его местонахождении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области подтвердили информацию об исчезновении студента.

Родственники рассказали приметы пропавшего студента: на вид около 20-23 лет, рост 182 см, худой, короткие темно-русые волосы. Он был одет в синюю куртку, коричневую вязаную шапку с заворотом и зауженные брюки.

Всех кто знает о местонахождении, либо видел Алексея Сергунова, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узнала себя в соцсетях: ангарчанка, подбросившая в роддом младенца, пришла в полицию

Она родила ребенка в машине по дороге из Листвянки в Ангарск. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Поиск без вести пропавших в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП в Ангарске: 17-летний подросток попал в аварию на чужом автомобиле
Вторую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 16 часов подряд
«Ростелеком» предлагает сибирскому бизнесу кибербезопасность под ключ
Водителя, который дважды сел пьяным за руль, будут судить в Иркутской области
Житель Братска едва не убил своего приятеля во время пьяной драки
Грабителя, напавшего на 84-летнего пенсионера, задержали в Иркутске
Из-за пожара на Иркутской станции переливания крови эвакуировали 200 человек
Театры Иркутска готовят зрителям сразу три премьеры в марте 2019
За незаконную рубку леса в Иркутской области мужчину приговорили к лишению свободы
Инспекторы ДПС в Иркутске задержали на посту машину с наркотиками
23 февраля в Иркутске: в праздничные дни полиция будет проверять водителей на состояние опьянения
Прогноз погоды в Иркутске: 22 февраля будет 0 градусов, днем – усиление ветра
Иркутяне заметили актера драмтеатра Дмитрия Акимова в сериале на Первом канале
Бизнесмена, пытавшегося дать взятку полицейскому, осудили в Иркутске
СК расследует гибель ребенка в роддоме Усть-Кута
Пожилая пара шиншилл вновь принесла потомство в Иркутской зоогалерее
ДТП в Иркутске: таксист сбил 13-летнюю девочку на Синюшиной горе
Пьяный подростки избили и ограбили мужчину в Братске
СК: бывшего полицейского из Тайшета будут судить за хранение наркотиков и подлог
Больной пневмонией помогли «искусственные легкие»: в Улан-Удэ спасли 34-летнюю учительницу
«Ростелеком» в Иркутской области снизил число хищений на сетях связи