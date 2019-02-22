Пропал без вести: в Иркутске ищут 23-летнего студента
В Иркутске продолжаются поиски Сергунова Алексея. 23-летний молодой человек пропал вечером 20 февраля. В тот день он был в гостях у сестры на улице Депутатская. Около 20.20 они попрощались, и парень пошел на остановку, чтобы уехать в свое общежитие на улице Лермонтова. Но так и не добрался до него. С тех пор его близкие и знакомые ничего не знают о его местонахождении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области подтвердили информацию об исчезновении студента.
Родственники рассказали приметы пропавшего студента: на вид около 20-23 лет, рост 182 см, худой, короткие темно-русые волосы. Он был одет в синюю куртку, коричневую вязаную шапку с заворотом и зауженные брюки.
Всех кто знает о местонахождении, либо видел Алексея Сергунова, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Узнала себя в соцсетях: ангарчанка, подбросившая в роддом младенца, пришла в полицию
Она родила ребенка в машине по дороге из Листвянки в Ангарск. Подробнее.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Поиск без вести пропавших в Иркутской области»