2019-02-20T06:43:05+03:00
Общество

Узнала себя в соцсетях: ангарчанка, подбросившая в роддом младенца, пришла в полицию

Она родила ребенка в машине по дороге из Листвянки в Ангарск
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Узнала себя в соцсетях: ангарчанка, подбросившая в роддом младенца, пришла в полицию.Узнала себя в соцсетях: ангарчанка, подбросившая в роддом младенца, пришла в полицию.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Стали известны новые подробности в истории новорожденного ребенка, которого подкинули в Ангарский перинатальный центр. Малышку, которая появилась на свет всего несколько часов назад, бросили в отделении приемного покоя. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, стало известно, что в роддом ее принесла неизвестная женщина. Это произошло 17 февраля. Полицейские объявили ангарчанку в розыск.

Ей оказалась 35-летняя местная жительница. О том, что ее ищут, она узнала от подруги, которая увидела ориентировку в соцсетях. Знакомая посоветовала добровольно прийти к сыщикам, что и сделала женщина.

- Она родила ребенка в автомобиле по дороге из Листвянки в Ангарск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мать оставила о себе ложные данные и оставила грудничка в роддоме.

Инспекторы ПДН уже работают с женщиной, они выясняют, что именно подтолкнуло ангарчанку бросить новорожденную дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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