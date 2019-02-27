2019-02-27T08:28:35+03:00
Происшествия

Мошенники за сутки украли 270 тысяч рублей у 8 жителей Иркутской области

Аферисты представлялись продавцами и работниками банков
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Мошенники за сутки украли 270 тысяч рублей у 8 жителей Иркутской области.Мошенники за сутки украли 270 тысяч рублей у 8 жителей Иркутской области.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Только за сутки 26 февраля в полицию обратилось сразу 8 человек. Аферисты «заработали» на них 270 тысяч рублей.

Так, 90 тысяч рублей отдала мошенникам 77-летняя иркутянка. С ней связался неизвестный и сообщил, что женщине полагается компенсация за некачественный медицинский аппарат. Аферист убедил пенсионерку, ради выплаты она должна оплатить страховку. После того, как иркутянка перевела свои сбережения, жулик сразу отключился и перестал выходить на связь.

- Еще три человека попались на фальшивые объявления в интернете, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Иркутской области. – Четырем жителям Приангарья жулики представились работниками банков.

Доверчивые люди сами передали мошенникам коды из СМС-уведомлений, после чего преступники снимали деньги с их счетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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