Шесть школ Приангарья временно не смогут выдавать аттестаты об окончании 9 класса

Совсем скоро наступит, что называется, горячая пора для выпускников школ и их родителей. Да, до начала основной кампании ЕГЭ 2019 еще время, ведь она наступает в конце мая, а вот досрочная – на носу. С 20-го марта экзамены стартуют для 11-классников, а с 22 апреля – для 9-классников. Но для выпускников шести школ Иркутской области аттестат, какого учебного заведения они получат, пока большой вопрос. Пятого марта региональная служба по контролю и надзору в сфере образования приостановила действие их аккредитаций. Конкретно речь идет о Лермонтовской средней образовательной школе в Куйтунском районе, Рудовская в Жигаловском, Кутуликская в Аларском, Булюшкинская в Тулунском и да образовательных учреждения в Черемховском районе - в деревне Верхняя Иреть и в селе Зерновое. Все учебные заведения – девятилетки. А решение относительно них вынесли по результатам плановых проверок.

- Действие государственной аккредитации приостановлено до 30 августа, - рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Наталья Краснова. – До этого времени школы могут к нам обратиться, чтобы мы повторно провели контроль качества и право будет восстановлено, если они исправят нарушения.

А в чем они заключаются? Проверяли, в первую очередь, соответствия школьных программ, по которым обучают детей, государственным образовательным стандартам, а также результаты успеваемости самих учеников, которая говорит о качестве процесса обучения. По обоим пунктам у комиссии возникли серьезные вопросы – методики устаревшие, а оценки у ребят не самые высокие. Вот почему действие государственной аккредитации и приостановили. При этом школы продолжают работать, учебный процесс продолжается. А вот аттестаты выдавать до исправления нарушений учебные заведения пока не могут.

- Девятиклассники будут сдавать ОГЭ в любом случае, - рассказывает Наталья Краснова. - И если на тот момент у школы будет приостановлена аккредитация, то их прикрепят к другому образовательному учреждению и они получат аттестат другого учебного заведения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самый популярный ЕГЭ по выбору – снова обществознание

Традиционно уже несколько лет подряд самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ по выбору у 11-классников Иркутской области остается обществознание. На втором месте рейтинга снова оказалась физика, а замыкает тройку лидеров биология. Всего же экзамены в этом году будут сдавать 13 545 выпускников.

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