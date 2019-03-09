2019-03-09T09:06:29+03:00
Спорт

Универсиала 2019 в Красноярске: Алиса Жамбалова в составе сборной России завоевала очередное золото

Девушки стали первыми в лыжной эстафете
Олег ФЕДОРОВ
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Универсиала 2019 в Красноярске: Алиса Жамбалова в составе сборной России завоевала очередное золото. Фото: официальный сайт Универсиды 2019 в Красноярске.Универсиала 2019 в Красноярске: Алиса Жамбалова в составе сборной России завоевала очередное золото. Фото: официальный сайт Универсиды 2019 в Красноярске.
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На лыжной трассе в Красноярске, которая уже принесла нашей стране множество золотых медалей Универсиады 2019, завершилась женская лыжная эстафета. Наши девушки, в числе которых спортсменка из Бурятии Алиса Жамбалова принесли в копилку сборной России 28-е золото. Вот звездный состав - Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова. Именно они быстрее остальных справились с дистанцией 3 по 5 километров. Отрыв от ближайших преследователей из команды Японии составил 1 минута и 32 секунды. Третьими финишную черту пересекли представительницы сборной Италии. На четвертом месте расположились спортсменки из Казахстана, а пятыми стали уроженки Белоруссии. Всего в эстафете приняли участие лыжницы из 13 стран.

- Я не стала халявить,- сказала Алиса Жамбалова журналистам сразу после того, как пересекла финишную черту. В этой тройке спортсменке достался завершающий этап. Екатерина Смирнова оторвалась от преследовательниц на целую минуту. А Алиса на последнем этапе смогла увеличить отрыв еще на 32 секунды.

Напомним, что спортсменка из Бурятии Алиса Жамбалова принесла сборной страны уже третью медаль высшего достоинства. До этого Алиса Жамбалова показала пятый результат в лыжном спринте.

- В спринте не задалось, - сказал тренер и отец спортсменки Саян жамбалов. - Я думаю, что, скорее, лыжи остановились. Состояние Алисы, в принципе, было нормальное. Если речь идет о высоких спортивных результатах, то конечно, большую роль играют лыжи. В финале просто не доработали.

3 марта она выиграла гонку с раздельным стартом на пять километров, а на следующий день стала первой в гонке преследования на такую же дистанцию. Но и сегодня она вместе со своими коллегами по спортивному цеху вновь поднимется на высшую ступень пьедестала.

Спортсменка выйдет на лыжную трассу в Красноярске еще раз 11 марта, чтобы принять участие в массовом старте на 15 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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