2019-03-10T06:47:40+03:00
Происшествия

Крупное ДТП в Бурятии: двое детей погибли в столкновении двух «Тойот» на трассе

Ребятишкам было 7 и 10 лет [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Крупное ДТП в Бурятии: двое детей погибли в столкновении двух «Тойот» на трассе. Фото: группа ДТП 03 RUS УЛАН-УДЭ.Крупное ДТП в Бурятии: двое детей погибли в столкновении двух «Тойот» на трассе. Фото: группа ДТП 03 RUS УЛАН-УДЭ.
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Страшная авария произошла 9 марта на трассе «Улан-Удэ - Кяхта» в Селенгинском районе Бурятии. Около 19.00, в 8 километрах от села Новоселенгинск, 69-летний водитель «Тойота Харриер», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу «Тойоте Аллекс» и протаранил ее. От удара последняя превратилась в груду искореженного металла.

- Погибли двое детей, находящиеся в салоне «Тойота Аллекс», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Им было 7 и 10 лет. Кроме того, в больницу с различными травмами доставлены 29-летний водитель и 30-летняя женщина, находившаяся в салоне легкового автомобиля.

Фото: группа ДТП 03 RUS УЛАН-УДЭ.

Фото: группа ДТП 03 RUS УЛАН-УДЭ.

Также пострадал сам виновник ДТП, он находится в больнице. В точных причинах этой крупной аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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