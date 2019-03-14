2019-03-14T12:42:46+03:00
Здоровье

«Люди в белом - 2019»: народное голосование на лучшего работника здравоохранения Иркутской области

«Комсомолка» в рамках проекта «Клиника года» запускает фотоконкурс врачей и медработников Приангарья
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«Люди в белом - 2019»: народное голосование на лучшего работника здравоохранения Иркутской области«Люди в белом - 2019»: народное голосование на лучшего работника здравоохранения Иркутской области
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«Комсомольская правда» любит фотоконкурсы для представителей разных профессий. «Леди в погонах», «Классный учитель» и, наконец, «Феи в белых халатах» - вот наши фирменные. жители Приангарья их хорошо знают и активно участвуют. Но каждое из этих состязаний, как заметили сами читатели, - для женщин. Мы получили немало откликов, что и мужчины - наши сильные, отважные и надежные защитники, - тоже хотят разделить славу победителей и призеров. А потому мы запускаем фотоконкурс среди медицинских работников «Люди в белом» независимо от гендерных различий, должностей и званий!

Итак, нам очень хочется, чтобы о медработниках - врачах, медсестрах, фельдшерах и многих других, кто работает в медицине, - узнала вся область! Так что проигравших в этом виртуальном баттле не будет. Присылайте свои фото (также это могут сделать благодарные пациенты и коллеги), рассказывайте о себе! Принять участие в конкурсе просто: загрузите фото на наш сайт или отправьте на почту yana.lisina@phkp.ru.

Голосование продлится с 25 марта по 5 июня. Трое участников, набравших наибольшее количество голосов, получат призы от «КП» и наших спонсоров. Мы напишем о них итоговую статью на сайте, а наш фотокорреспондент сделает снимки. Кроме того, победитель конкурса станет героем одной из программ на радио «Комсомольская правда» (91,5 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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