Врач из Калуги поможет семье туристов из Бурятии перевезти домой девочку, родившуюся раньше срока в Таиланде

Пользователи соцсетей из Бурятии и других уголков страны продолжают следить за судьбой молодой семьи из Северобайкальска Вазгеном и Кристиной Ширванян. Неделю назад «Комсомолка» писала, что вот уже почти два месяца они не могут выбраться из Таиланда. В начале января, когда семейная пара прилетела на остров Пхукет, у Кристины, которая находилась на 7-м месяце беременности, произошли преждевременные роды. На свет появилась малышка Нонна весом всего 700 граммов, малышку сейчас выхаживают тайские врачи.

Вся проблема заключается в том, что перед отлетом Вазген и Кристина не оформили медицинскую страховку. И теперь один день в клинике им обходится в 30 тысяч рублей. За полтора месяца молодожены уже отдали около 1 миллиона рублей. Сибиряки даже начали распродавать имущество, однако ни продажа элитного автомобиля и даже бизнеса (у Вазгена в Северобайкальске свой бар) не поможет покрыть расходы на заказ спецборта, которым врачи советуют доставить Нонну в Россию. А стоимость заказа такого лайнера, внимание, 5-7 млн руб. Обычного же перелета малышка может попросту не пережить…

В Таиланде Вазген и Кристина находятся с января. Фото: личный архив героев публикации.

- Сейчас состояние дочки стабильное, постепенно набирает вес, - отвечает Вазген на очередной звонок корреспондента «Комсомольской правды» в Иркутске. – Врачи говорят, что через примерно полтора месяца нас смогут отпустить домой, однако лишь в сопровождении опытного врача. Здесь спасибо пользователям соцсетей. Во-первых, после того, как я попросил о помощи в инстаграме, неравнодушные люди уже перечислили нам 2,4 млн. руб., а, во-вторых одна девушка связала нас с врачом из Калуги, который может помочь в сопровождении. Теперь вся надежда на него.

Чтобы узнать, сколько еще семья из Бурятии может пробыть в тайской клинике и есть ли шанс у маленькой Нонны перенести тяжелейший перелет, мы связались с тем самым доктором. Им оказался анестезиолог-реаниматолог Калужской областной клинической больницы Алексей Мостовой. Оказывается, в его практике уже был подобный случай. Два года назад он помогал одной семейной паре из России, у которых на 7-м месяце родилась дочка в Индии.

- Причин преждевременных родов может быть много, одна из них - перемена климата. Будущая мама резко меняет минусовую температуру на плюсовую, - объясняет Алексей Мостовой. - Изменяются электролитные водные балансы в организме женщины, что провоцирует кровотечение, отслойку плаценты и т.д. Что произошло у Кристины Ширванян, я точно не знаю. Но готов помочь. Выхода из ситуации два. Первый – спецборт МЧС. Но он вылетает за государственные деньги в крайних случаях. Второй – дождаться пока ребенок наберет вес минимум в 1,5 кг., а на это может уйти еще недели две, и лететь обычным рейсом в сопровождении медиков.

Молодые родители потратили уже более 1 миллиона рублей, чтобы спасти дочь. Фото: личный архив героев публикации.

Самостоятельно Вазген и Карина смогут увезти дочку домой, только если ее вес превысит 3 кг. А на это, по словам врача, может уйти минимум 2-3 месяца.

- Вместе с коллегой я готов прилететь и сопроводить их бесплатно, - говорит Алексей Мостовой. – Единственное, им нужно будет оплатить нам перелет. Никакого гонорара за медицинскую помощь и сопровождение я не возьму. Сейчас мы уже договариваемся, чтобы взять на борт самолета в аренду портативный кислородный концентратор. Чтобы мы в течение полета могли иметь доступ к кислороду, на случай если малышка не сможет дышать сама. Сколько он стоит? Если один благотворительный фонд пойдет на встречу, то бесплатно.

Врач уверен, все шансы вырасти здоровенькой девочкой у дочери Вазгена и Кристины есть. Малышка, которую спасли в Индии, сейчас абсолютно здорова.

- Той девочке уже третий год, растет без отклонений, танцует, поет, - говорит Алексей Мостовой. – С родителями мы до сих пор на связи. Кстати, я уже попросил их связаться с Вазгеном и Кристиной, чтобы поделились своим опытом и просто поддержали.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.