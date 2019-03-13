2019-03-13T14:52:59+03:00
Общество

Врач из Калуги поможет семье туристов из Бурятии перевезти домой девочку, родившуюся раньше срока в Таиланде

Помочь Карине Ширванян, которая родила на 7 месяце беременности и ее мужу Вазгену, пообещал медик Алексей Мостовой [фото, аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments3
Преждевременные роды в Таиланде: семья из Бурятии нашла врача, который сопроводит их дочь во время перелета домой. Фото: личный архив героев публикации.Преждевременные роды в Таиланде: семья из Бурятии нашла врача, который сопроводит их дочь во время перелета домой. Фото: личный архив героев публикации.
Изменить размер текста:

Пользователи соцсетей из Бурятии и других уголков страны продолжают следить за судьбой молодой семьи из Северобайкальска Вазгеном и Кристиной Ширванян. Неделю назад «Комсомолка» писала, что вот уже почти два месяца они не могут выбраться из Таиланда. В начале января, когда семейная пара прилетела на остров Пхукет, у Кристины, которая находилась на 7-м месяце беременности, произошли преждевременные роды. На свет появилась малышка Нонна весом всего 700 граммов, малышку сейчас выхаживают тайские врачи.

Вся проблема заключается в том, что перед отлетом Вазген и Кристина не оформили медицинскую страховку. И теперь один день в клинике им обходится в 30 тысяч рублей. За полтора месяца молодожены уже отдали около 1 миллиона рублей. Сибиряки даже начали распродавать имущество, однако ни продажа элитного автомобиля и даже бизнеса (у Вазгена в Северобайкальске свой бар) не поможет покрыть расходы на заказ спецборта, которым врачи советуют доставить Нонну в Россию. А стоимость заказа такого лайнера, внимание, 5-7 млн руб. Обычного же перелета малышка может попросту не пережить…

В Таиланде Вазген и Кристина находятся с января. Фото: личный архив героев публикации.

В Таиланде Вазген и Кристина находятся с января. Фото: личный архив героев публикации.

- Сейчас состояние дочки стабильное, постепенно набирает вес, - отвечает Вазген на очередной звонок корреспондента «Комсомольской правды» в Иркутске. – Врачи говорят, что через примерно полтора месяца нас смогут отпустить домой, однако лишь в сопровождении опытного врача. Здесь спасибо пользователям соцсетей. Во-первых, после того, как я попросил о помощи в инстаграме, неравнодушные люди уже перечислили нам 2,4 млн. руб., а, во-вторых одна девушка связала нас с врачом из Калуги, который может помочь в сопровождении. Теперь вся надежда на него.

Чтобы узнать, сколько еще семья из Бурятии может пробыть в тайской клинике и есть ли шанс у маленькой Нонны перенести тяжелейший перелет, мы связались с тем самым доктором. Им оказался анестезиолог-реаниматолог Калужской областной клинической больницы Алексей Мостовой. Оказывается, в его практике уже был подобный случай. Два года назад он помогал одной семейной паре из России, у которых на 7-м месяце родилась дочка в Индии.

- Причин преждевременных родов может быть много, одна из них - перемена климата. Будущая мама резко меняет минусовую температуру на плюсовую, - объясняет Алексей Мостовой. - Изменяются электролитные водные балансы в организме женщины, что провоцирует кровотечение, отслойку плаценты и т.д. Что произошло у Кристины Ширванян, я точно не знаю. Но готов помочь. Выхода из ситуации два. Первый – спецборт МЧС. Но он вылетает за государственные деньги в крайних случаях. Второй – дождаться пока ребенок наберет вес минимум в 1,5 кг., а на это может уйти еще недели две, и лететь обычным рейсом в сопровождении медиков.

Молодые родители потратили уже более 1 миллиона рублей, чтобы спасти дочь. Фото: личный архив героев публикации.

Молодые родители потратили уже более 1 миллиона рублей, чтобы спасти дочь. Фото: личный архив героев публикации.

Самостоятельно Вазген и Карина смогут увезти дочку домой, только если ее вес превысит 3 кг. А на это, по словам врача, может уйти минимум 2-3 месяца.

- Вместе с коллегой я готов прилететь и сопроводить их бесплатно, - говорит Алексей Мостовой. – Единственное, им нужно будет оплатить нам перелет. Никакого гонорара за медицинскую помощь и сопровождение я не возьму. Сейчас мы уже договариваемся, чтобы взять на борт самолета в аренду портативный кислородный концентратор. Чтобы мы в течение полета могли иметь доступ к кислороду, на случай если малышка не сможет дышать сама. Сколько он стоит? Если один благотворительный фонд пойдет на встречу, то бесплатно.

Врач уверен, все шансы вырасти здоровенькой девочкой у дочери Вазгена и Кристины есть. Малышка, которую спасли в Индии, сейчас абсолютно здорова.

- Той девочке уже третий год, растет без отклонений, танцует, поет, - говорит Алексей Мостовой. – С родителями мы до сих пор на связи. Кстати, я уже попросил их связаться с Вазгеном и Кристиной, чтобы поделились своим опытом и просто поддержали.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.

Врач Алексей Мостовой: "Готов помочь семье из Бурятии бесплатно"

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Комсомольске-на-Амуре детский спектакль «Голубые и розовые» обвинили в пропаганде гомосексуализма
Школьников-артистов уже допросили сотрудники полиции, их интересовало, разговаривает ли режиссер постановки с детьми о нетрадиционных сексуальных отношениях
Новости 24
44-летнего мужчину, убившего своего приятеля, задержали в Ангарске
Вора, укравшего строительные инструменты почти на 100 тысяч рублей, поймали в Усолье
Эшелон с трофейной техникой сирийских боевиков прибудет в Иркутск 4 апреля
Тело новорожденного ребенка нашли возле свалки в Тайшетском районе
Банду автоугонщиков, похитивших 11 машин, осудили в Ангарске
Легковушка, в которой находились 3 человека, провалилась под лед на Байкале
Уволенный рабочий убил своего бывшего начальника в Иркутской области
В Братске построят новую крытую ледовую площадку
Пропала без вести: в Иркутской области ищут 17-летнюю девушку
Погоня со стрельбой: в Черемхово пьяный 18-летний водитель-лихач попытался сбежать от полиции
Фермер из Иркутского района не хотел прививать своих домашних животных
В Иркутске началась подготовка к пожароопасному периоду
Братская рыбалка — 2019: главный приз – мотовездеход
Внимание, розыск: в Иркутске ищут грабителя, который напал на 42-летнюю женщину
В праздновании Масленицы приняли участие более пяти тысяч братчан
В Иркутской области будут обучать людей предпенсионного возраста
Стой, буду стрелять! Полицейские прикрыли нарколабораторию в садоводстве под Иркутском
Новые арт-объекты появятся на улицах Иркутска
Премьера нового спектакля 16 марта пройдет в Иркутском ТЮЗе
Очередной пожар произошел 13 марта на территории бывшего химического завода в Иркутской области
Выставка «Байкальские жители» откроется в Иркутске 14 марта
Прогноз погоды в Иркутске: 13 марта днем +4