Строительство завода про розливу питьевой воды на Байкале приостановили

На Байкале приостановлено строительство завода по розливу питьевой воды. Кировский районный суд удовлетворил иск Западно-Байкальской природоохранной прокуратуры. С 15 марта стройка заморожена до тех пор, пока собственник не устранит все найденные нарушения.

- Во время проверки Росприроднадзора и прокуратуры на территории завода обнаружили следы нефтепродуктов и навалы отходов производства, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Кроме того, траншеи под водоводы были вырыты без разрешения на земляные работы.

Напомним, что накануне 14 марта губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, с просьбой провести дополнительную проверку заключения государственной экологической экспертизы проектной документации завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда вне закона: Сергея Зверева вызвали в полицию за одиночный пикет в защиту Байкала. Королю гламура грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов. Подробности.