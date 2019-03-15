2019-03-15T08:49:43+03:00
Общество

Строительство завода про розливу питьевой воды на Байкале приостановили

По решению суда стройку заморозили с 15 марта
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Строительство завода про розливу питьевой воды на Байкале приостановили. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Строительство завода про розливу питьевой воды на Байкале приостановили. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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На Байкале приостановлено строительство завода по розливу питьевой воды. Кировский районный суд удовлетворил иск Западно-Байкальской природоохранной прокуратуры. С 15 марта стройка заморожена до тех пор, пока собственник не устранит все найденные нарушения.

- Во время проверки Росприроднадзора и прокуратуры на территории завода обнаружили следы нефтепродуктов и навалы отходов производства, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Кроме того, траншеи под водоводы были вырыты без разрешения на земляные работы.

Напомним, что накануне 14 марта губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, с просьбой провести дополнительную проверку заключения государственной экологической экспертизы проектной документации завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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