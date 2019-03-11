Звезда вне закона: Сергея Зверева вызвали в полицию за одиночный пикет в защиту Байкала

Известный шоумен и сибиряк Сергей Зверев получил повестку из полиции. Поводом пригласить звезду гламура в отдел стал…одиночный пикет в поддержку озера Байкал.

Сергей Зверев, родился в Култуке. Это небольшой поселок на берегу Байкала, поэтому к экологии священного озера «Звезда в шоке» относится особенно трепетно. К тому же Сергей все еще частый гость в родных краях. На Байкале у него до сих живут мама и тетя. Поэтому неудивительно, что звездный стилист откликнулся на просьбы земляков остановить строительство завода по розливу байкальской воды.

zverevsuperstar Звезда вне закона: Сергею Звереву грозит штраф до 20 тысяч рублей за одиночный пикет в защиту Байкала

О том, что поступком эпатажного шоумена заинтересовалась московская полиция, стало известно из соцсетей знаменитости. Сергею Звереву необходимо явиться к инспектору для составления административного протокола за нарушение порядка пикетирования к 11.00 24 апреля. Пост с фотографией повестки появился на странице звезды в «Instagram» 11 марта.

- Что думаете по этому поводу, - спросил своих подписчиков Сергей Зверев, комментируя приглашение в полицию.

Напомним, что одиночный пикет короля гламура прошел 3 марта прямо на Красной площади. Шоумен выступил против строительства завода по розливу байкальской воды, который возводят в его родном поселке Култук. Однако из-за нарушения порядка проведения митингов, королю эпатажа теперь грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов.

zverevsuperstar Сергей Зверев протестовал на Красной площади против строительства завода по розливу байкальской воды

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