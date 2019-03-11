Звезда вне закона: Сергея Зверева вызвали в полицию за одиночный пикет в защиту Байкала
Известный шоумен и сибиряк Сергей Зверев получил повестку из полиции. Поводом пригласить звезду гламура в отдел стал…одиночный пикет в поддержку озера Байкал.
Сергей Зверев, родился в Култуке. Это небольшой поселок на берегу Байкала, поэтому к экологии священного озера «Звезда в шоке» относится особенно трепетно. К тому же Сергей все еще частый гость в родных краях. На Байкале у него до сих живут мама и тетя. Поэтому неудивительно, что звездный стилист откликнулся на просьбы земляков остановить строительство завода по розливу байкальской воды.
О том, что поступком эпатажного шоумена заинтересовалась московская полиция, стало известно из соцсетей знаменитости. Сергею Звереву необходимо явиться к инспектору для составления административного протокола за нарушение порядка пикетирования к 11.00 24 апреля. Пост с фотографией повестки появился на странице звезды в «Instagram» 11 марта.
- Что думаете по этому поводу, - спросил своих подписчиков Сергей Зверев, комментируя приглашение в полицию.
Напомним, что одиночный пикет короля гламура прошел 3 марта прямо на Красной площади. Шоумен выступил против строительства завода по розливу байкальской воды, который возводят в его родном поселке Култук. Однако из-за нарушения порядка проведения митингов, королю эпатажа теперь грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU