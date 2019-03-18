Иркутские ученые, искавшие снежного барса в горах Бурятии, потушили первый лесной пожар

Пока в Иркутской области устраняют последствия арктического циклона, принесшего в регион снег и метели, в соседней Бурятии уже успели открыть пожароопасный сезон. В этот раз тайга заполыхала на 23 дня раньше чем в 2018 году, тогда особый режим ввели лишь 6 апреля. Специальная комиссия уже вернулась из Окинского района, где произошел первый в этом году лесной пожар. Изучив местность, инспекторы лесного хозяйства пришли к выводу, что его причиной стало неосторожное обращение с огнем.

- Опасность пожаров возросла с 15 марта в Заиграевском, Хандагатайском и Хоринском лесничествах, - сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии. – А также в Окинском, Бичурском и Заудинском лесничествах.

Напомним, что о лесном пожаре стало известно от группы ученых из Иркутска. Они приехали в горы Восточного Саяна, чтобы посчитать популяцию снежного барса. Увы, но следы краснокнижного животного им найти не удалось, вместо этого им пришлось тушить тайгу!

- Позвонили рыбаки, которые были рядом с нашим лагерем, и предупредили, что неподалеку от нас видят дым, - рассказывает руководитель научного отдела фонда «Снежный барс» Антон Цяцька. - Мы схватили лопаты, топоры - все, что было под рукой, и спустились в долину.

Лагерь ученых, кстати, развернулся у подножия горы Мунку-Сасан в Окинском районе. Места труднодоступные, кругом девственная тайга. До ближайшего села почти 100 километров.

- Нам очень повезло, что погода была безветренной, - продолжает ученый. - Иначе бы не справились.

По данным агентства лесного хозяйства Бурятии в тайге произошло еще как минимум три пожара. Два на территории Заиграевского района. Еще один очаг тушили в Кижингинском районе. Леса полыхали на площади 10 гектаров.