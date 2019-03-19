- Скорая, срочно приезжайте, девушка только что упала с моста, - раздалось в трубке телефона станции скорой помощи в Усть-Куте. Звонил молодой человек, которые дрожащим голосом рассказал, где это произошло. Приехавшие работники медицины обнаружили девушку на снегу, к счастью, она была жива. С множественными ушибами ее доставили в Усть-Кутскую районную больницу.

Сразу поползли разные слухи, что девушка решила свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви или из-за проблем со сверстниками. Но на самом деле все это оказалось лишь неудачным стечением обстоятельств.

- Девочка вполне нормальная, учится неплохо. Вчера лично я делаю обход всех классов, видела ее, у нее было хорошее настроение,- рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске директор школы, в которой учится девочка. – В классе ее никто не обижает, у нее со всеми ровные отношения, девчонка не собиралась умирать. Это получилась из-за ее спора с молодым человеком.

Парочка встречается уже несколько лет. 18-летний молодой человек на днях закончил речное училище, сам родом из Улан-Удэ. Восьмиклассница после окончания школы собирается поступать в медицинское училище и даже, а летом намерена отработать в трудовой бригаде. Родители возлюбленных давно дружат семьями и ездят друг другу в гости.

Гуляя по мосту по дороге из школы, парень с подругой немного поссорились, и она решила его напугать. Для этого она подошла к перилам моста и, то ли сорвалась, то ли нечаянно перевалилась через ограждение. Молодой человек опоздал буквально на долю секунды и не успел схватить ее. После этого он так сильно перепугался и сразу принялся звонить врачам. К их общей радости на реке Лена еще стоит лед и много снега, который и смягчил падение школьницы.

15 летняя школьница упала с моста в Усть-Куте.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Буквально пару часов назад у меня был личный разговор с мамой девочки и со школьным социальным педагогом, у нее все нормально,- рассказала директор школы. – Я дала возможность ей побыть дома еще сегодня, но возможно уже завтра она придет в школу.

Остается только порадоваться, что у этой истории счастливый конец. Девушка жива и здорова, в случившемся никого не винит, кроме своей легкомысленности. А молодой человек поступил правильно, что решил вызвать специалистов и девушке вовремя оказали помощь.