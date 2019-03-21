Где лечить зубы: выбираем стоматологию в Иркутске

Если вам действительно важны ваше здоровье и внешний вид, то обойтись без регулярного посещения врача-стоматолога не получится. От того, насколько внимательно мы следим за состоянием своих зубов, зависит не только красота улыбки, но и качество работы многих систем организма, прежде всего - пищеварительной. К счастью, стоматология Иркутска предлагает нам огромный выбор - в городе работает более сотни профильных клиник, кабинетов и центров. Выбрать из этого изобилия место, где вам будет обеспечен достойный уровень лечения - не самая простая задача.

Стоматология Иркутска - выбор есть

Различные клиники города позиционируют себя каждый по-своему. Есть те, которые акцентируют внимание на заманчивой невысокой стоимости и удивительной доступности своих услуг - варианты имплантации зубов или протезирования за минимальные деньги выглядят очень соблазнительно. Однако, помните ли вы, что стремление сэкономить на своем здоровье в итоге всегда выходит боком?

Есть крупные комплексы, которые стремятся привлечь как можно большее число пациентов - процесс лечения там поставлен на поток (но добиться там внимательного отношения врача и, действительно, индивидуального подхода к вашим проблемам - просто невозможно).

Есть, наконец, муниципальные стоматологические клиники, в которых пациент не может выбрать врача и должен всецело полагаться на удачу - повезет ли ему попасть к компетентному специалисту.

Жителям Иркутска доступна и стоматология высокого уровня - есть в городе клиники, где лечением зубов и всей полости рта занимается команда профессионалов, работающих к тому же на передовом оборудовании европейского класса. Одно из таких мест - клиника «DI-clinic», специализация которой - лечение зубов и сохранение зубов в особо сложных случаях, протезирование зубов и имплантация зубов с использованием современных методик и материалов.

Фото: «DI-clinic»

Стоматология «DI-clinic» - место, где работают профессионалы

Повторим, что в «DI-clinic» иркутянам предлагают все виды современной стоматологической помощи, начиная от лечения кариеса и заболеваний десен и пародонта, заканчивая сложными видами хирургических вмешательств и дентальной имплантацией. Работают в клинике врачи стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги-имплантологи, стоматологи-ортодонты и стоматологи-ортопеды. Для пациентов «DI-clinic» доступны вся стоматологическая ортопедия – все виды съемного и несъемного протезирования.

А может быть, вам интересна именно эстетическая стоматология? Восстановить красоту улыбки, поправить дефекты зубного ряда можно с помощью виниров - в «DI-clinic» есть специалисты, занимающиеся именно этим направлением.

Фото: «DI-clinic»

Когда обращаться в «DI-clinic»?

Клиника недаром именуется "Стоматологией Сложных Случаев". Если вам в других клиниках не удается получить вариант лечения с сохранением «безнадежного» зуба, то в итоге вы попадете именно в «DI-clinic». Врачи найдут способ сохранить зуб, используя все возможные существующие способы.

Если вам показано сложное хирургическое лечение, особенно если необходимо затронуть кость челюсти - именно в «DI-clinic» вы найдете хирурга, специализирующегося на подобных проблемах. Если не хватает объема костной ткани для успешной имплантации зубов - вам нужно именно сюда.

Если вы хотите, чтобы установленная пломба прослужила не пару лет, а намного больше, не выпадая и не доставляя беспокойства - смело записывайтесь на прием к врачу «DI-clinic», работающему с дентальным микроскопом. Именно использование мощной оптической стоматологической техники позволяет проводить лечение сложного кариеса и пульпита, устанавливать пломбы и керамические вкладки с ювелирной точностью - так, что они становятся буквально частью ваших родных зубов.

Если же вам требуется качественное протезирование зубов - именно здесь используется уникальная швейцарская технология CAD/CAM (это изготовление ортопедических реставраций из сверхпрочной керамики с использованием методик 3D-сканирования и компьютерного моделирования).

Имплантация зубов в Иркутске

Если у вас отсутствуют зубы, а вы вовсе не намерены ходить со съемными протезами - опять-таки, есть смысл сразу обратиться в «DI-clinic».

Специалисты клиники, специализирующиеся в области имплантологии, проходили обучение в лучших стоматологических центрах Израиля, Швейцарии, Южной Кореи. Они имеют многолетний опыт работы с лучшими имплант-системами.

Фото: «DI-clinic»

Чем еще привлекательно обращение в «DI-clinic»?

Здесь для каждого пациента составляется подробный поэтапный план лечения: пациент сразу имеет полную информацию по срокам проведения необходимых манипуляций и бюджету и имеет возможность выбора оптимальных для него вариантов.

Работу с пациентом начинает вести команда специалистов, то есть все проблемы выявляются по возможности сразу и решаются комплексно.

И кстати, в «DI-clinic» обращаются далеко не только жители нашего города. Жители других городов, и в том числе, российских столиц, приезжают в «DI-clinic» за качественным стоматологическим лечением. Стоматология Иркутска уровнем не уступает, а с финансовой стороны обходится все же дешевле, чем в современных центрах Санкт-Петербурга и Москвы.

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