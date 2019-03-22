2019-03-22T13:10:08+03:00
Общество

Снова расплакался: мать семерых детей во второй раз довела главу Забайкалья до слез

После пресс-конференции, где сибирячка задала вопрос о ребенке-инвалиде, Александр Осипов приехал навестить Ольгу Сережину [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Снова расплакался: мать семерых детей во второй раз довела главу Забайкалья до слез. Фото: скриншот с видеоСнова расплакался: мать семерых детей во второй раз довела главу Забайкалья до слез. Фото: скриншот с видео
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В Чите получила продолжение история с матерью семерых детей Ольгой Сережиной, которая одним вопросом довела до слез врио исполняющего обязанности губернатора Забайкалья Александра Осипова. Напомним, во время большой пресс-конференции главы регионы, женщина рассказала ему о своей беде. Один из семи детей женщины стал инвалидом после перенесенного менингита. Мальчику нужны особые условия, но их мать, увы, предоставить не может… Семья вынуждена жить в полуразвалившемся аварийном бараке с прогнившими полами, сквозящими окнами, центрального водоснабжения нет.

- В 2008 году администрация Железнодорожного района Читы поставила меня на учет, как нуждающуюся в жилье, - рассказала Ольга в прямом эфире. - Но в 2017 году сняли с очереди, и я осталась между небом и землей с 7 детьми и ребенком-инвалидом. Благо, есть центральное отопление…

Повисла пауза, врио губернатора молчал несколько секунд, на глазах выступили слезы. Вытерев их, Александр Осипов произнес:

- Самое печальное, что мы не можем всем помочь… - Но с вашей проблемой разберемся в ближайшее время.

Александр Осипов в квартире многодетной матери Ольги Сережиной. Фото: портал "75.ru"

Александр Осипов в квартире многодетной матери Ольги Сережиной. Фото: портал "75.ru"

Сдержал обещание на следующий день. Лично приехал навестить дома многодетную мать вместе с министром труда и социальной защиты России Максимом Топилиным. Когда губернатор зашел в квартиру Ольги…

- Моя 4-летняя дочка, которая и является инвалидом, расплакалась, когда в дом вошло много народу, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Ольга Сережина. – Я взяла ее на руки, начала успокаивать и в этот момент Александр Михайлович вновь расплакался. Еще сильнее, чем во время пресс-конференции, а следом я и его помощница. Затем, спросив, почему ко мне так отнеслись, заселив в барак, пообещал помочь.

После этого, Максим Топилин и Александр Осипов дали указания министерству здравоохранения, администрации Железнодорожного района к 25 марта предоставить полный отчет по ситуации Сережиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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