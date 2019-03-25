Мэр-домохозяйка из Усть-Илимска" Анна Щекина: "На заметку холостякам - я все еще не замужем!"

Дозвониться до 28-летней домохозяйки Анны Щекиной, которая сенсационно выиграла выборы мэра Усть-Илимска и проснулась знаменитой не только в своем 82-тысячном городе, но и во всей стране, практически невозможно. Оно и понятно, поздравления от друзей и родных сыплются сотнями и телефон буквально разрывается. Но корреспонденты «Комсомольской правды» в Иркутске прорвались! На вопрос: «Каково это, проснуться популярной, как рок-звезда?», девушка отвечает очень бодро:

- Да я сегодня даже не спала, - говорит Анна Щекина. – Какие у меня чувства? Радость и гордость за то, что люди сами решили, кто будет стоять у руля, только нам решать, как жить дальше. Я горжусь своими усть-илимцами.

Фото: соцсети

Напомним, выборы мэра Усть-Илимска, в которых по данным избиркома приняли участие 20789 человек (32,71%) были досрочными. Они состоялись в связи с добровольной отставкой Вакиля Тулубаева, который покинул свой пост в январе 2019 года. Главой города, Анна Щекина, которая выдвигалась партией ЛДПР, стала, набрав 44,04% голосов. Ее главный конкурент - Сергей Зацепин - получил 37,30% голосов.

Кстати, внимательные пользователи соцсетей уже нашли одну любопытную переписку Анны. В разгар предвыборной гонки, в феврале этого года, девушка, написала, что якобы даже не хочет выдвигаться на эти выборы.

Фото: соцсети.

- Был бы выбор, даже не выдвигалась бы, - цитата Анны. – Но партия обязывает, и мы идем. Устав и все прочее. Поэтому я призываю мою кандидатуру даже не рассматривать.

- Вы поменьше соцсети читайте, - комментирует этот пост Анна Щекина. – Я целенаправленно хотела победить и всячески агитировала за себя голосовать. Я была реальным и сильным кандидатом, и я победила. А тот пост я комментировать не хочу, может, это и не я написала. Что касается моей программы на посту мэра, то она одна: работать на благо города, слышать горожан, делать город комфортным и чтобы молодежь отсюда не уезжала. Пошла на выборы, чтобы сделать жизнь своих земляков лучше.

Главный кумир Анны - Владимир Жириновский. Фото: соцсети.

Подтвердила Анна Щекина и то, что ее первым заместителем станет единорос Анатолий Дубас. Именно ему, кстати, многие пророчили легкую победу, но он в выборах не участвовал, поэтому он объединился с Анной. И даже в предвыборной кампании участвовал. Фото Анны и фото Анатолия рядом. Под ее снимком подпись: «Мэр Усть-Илимска», под его: «Вице-мэр Усть-Илимска». Кстати, сам Анатолий Дубас прокомментировал победу своей фаворитки так:

- Как я и обещал, пойду к ней первым заместителем, - говорит Анатолий Дубас. - Пока она будет учиться, тренироваться. Потом научится, сама сможет рулить. Тогда и другого вице-мэра можно взять.

Фото: соцсети.

- А не обидно, что стоять у руля, пусть даже первое время, будете не вы? – спрашиваем у Анны.

- У меня опыта управления еще мало, - отвечает Анна без тени обиды. – Думаю, я вообще самый молодой мэр в стране. Поэтому мне нужен опытный товарищ, который знает, как управлять городом, поэтому я взяла Анатолия Дубаса своим заместителем. Ему доверяю, как себе. Говорят, что голосовали не за меня, а за него? Нет, голосовали за ЛДПР и против правящей партии.

А вот свой статус домохозяйки Анна подтверждает. Официальной работы у нее действительно нет.

- Я получила среднее специальное образование по специальности секретарь-референт и документовед, - говорит она. - А вот «вышку» пока не получила. Успела окончить только три курса Байкальского государственного университета по специальности бухгалтер-экономист, а затем ушла в декрет. Все свое время уделяю 6-летнему сынишке Грише. И да, на заметку холостякам – я не замужем, в активном поиске! Университет планирую все же окончить. Понимаю, что будет сложно, но буду совмещать работу и учебу.

Анна с сыном Гришей. Фото: соцсети

Нашли мы на страничке нового градоначальника еще один любопытный пост. В феврале этого года, девушка выставила фото, судя по всему, с больничной койки и написала, что уже 4 года живет по такому маршруту: скорая наркоз, операция.

- Проблемы со здоровьем у меня действительно есть, - говорит Анна. – И даже официально оформлена инвалидность, но вдаваться в подробности не буду, это личное.

С политиком Андреем Луговым. Фото: соцсети

Зато девушка с удовольствием рассказывает о своем хобби и своих кумирах. Оказывается, Анна заядлый садовод. Она сама ухаживает за огородом. На даче у мэра ни много ни мало 15 соток. Говорит, уже приготовила рассаду, а в мае вместе с сынишкой будет сажать картошку.

- Ну а кумир у меня один - Владимир Жириновский. - Это самый мощный и классный политик.

- Ну, а первое дело на посту мэра какое? – спрашиваем.

- Сформировать новую команду.

- Что значит, подтянете ли к политике своих знакомых и проверенных людей?..

- Команда будет набираться на конкурсной основе, - говорит Анна. – Я найду сильных специалистов. Насколько кардинально поменяется состав, сказать пока не могу. Нужно посмотреть для начала, кто там работает.