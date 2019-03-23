«Байкал-Энергия» проиграла «Уральскому трубнику» в первом матче бронзовой серии

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» неудачно начали бронзовую серию Суперлиги. В первом гостевом матче бело-синие проиграли «Уральскому трубнику» со счетом 5:6.

Хотя начался матч для нашей команды очень удачно. Уже к 2-й минуте иркутяне вели в счете 2:0. Оба мяча на свой счет записал полузащитник Иван Нечаев. Вскоре первоуральцы отыграли один мяч усилиями Николая Конькова. Еще до свистка на перерыв команды обменялись голами. На точный удар нашего Владислава Кузнецова соперник ответил голом в исполнении Дмитрия Сидорова. Отрезок закончился со счетом 3:2 в пользу подопечных Андрея Рушкина.

Второй тайм начался почти по такому же сценарию, что и первый. В самом дебюте преимущество нашей дружины удвоил Антон Шевцов. Ну а дальше мячи стали влетать уже только в ворота иркутян. «Байкал-Энергия» провела крайне неудачный отрезок, за 24 минуты пропустив четыре гола подряд. За 7 минут до финального свистка надежду на спасение иркутянам подарил все тот же Владислав Кузнецов. Счет стал 6:5 в пользу «Уральского трубника», который уральская команда удержала до конца матча.

Счет в серии до двух побед стал 1:0 в пользу первоуральцев. Теперь «Байкал-Энергии» нужно одержать две победы подряд, чтобы взять бронзу. Вторая игра серии состоится 26 марта в Иркутске. Стартовый свисток на стадионе «Рекорд» прозвучит в 20.00.

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