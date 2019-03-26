Российская академия наук ищет будущих светил со школьной скамьи. Для новых «Ломоносовых» создадут специальные образовательные центры и как минимум три из них появятся в Иркутской области. Приангарье стало одним из 32 регионов страны, в которых запустят федеральный пилотный проект базовых школ. Чем учреждения с престижным статусом отличаются от обычных?

В первую очередь тем, что в них более углубленно будут преподавать отдельные предметы. Упор сделают на естественно-научные направления – физику, химию, биологию и другие. Для этого создадут даже лаборатории. В них ученики не только смогут постигать науку, но и воплощать в жизнь свои первые проекты. Не об этом ли мечтают юные вундеркинды?!

Итак, в Приангарье появится всего три базовых школы. Две из них в Иркутске, и еще одна в Братске. Какие именно – пока неизвестно. Желающие поучаствовать в проекте уже готовят свои заявки в минобр, где затем проведут конкурс между «номинантами». Но уже понятно, что в этих школах создадут отдельные классы, в которые, кстати, смогут попасть и дети из других школ. Давать знания им будут как обычные учителя, так и академики, и преподаватели научных университетов.

- Базовые школы организуют, прежде всего, в лицеях, - рассказывает замминистра образования Иркутской области Елена Апанович. – Потому как предполагается, что в них будут обучаться дети и подростки, прошедшие конкурсный отбор. А во многих лицеях города уже давно существует такая система.

Три базовые школы Российской академии наук появятся в Иркутской области 00:00 00:00

Как стать учеником базовой школы и когда начнется тот самый отбор – в этом вопросе пока ясности нет. Готовятся документы, идут долгие согласования. Но об этом в региональном министерстве пообещали обязательно сообщить. Запуск пилотного проекта запланирован на осень 2019 года.

- Для учеников обучение бесплатное, родителям платить не придется, - говорит региональный координатор проекта «Базовые школы» СО РАН, научный руководитель ИНЦ СО РАН, академик Игорь Бычков. - Часть расходоввозьмет на себя федеральный и региональный бюджеты. Остальное профинансируют инвесторы.

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