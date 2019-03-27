Дезертир из Бурятии трижды сбегал из части и 11 лет скрывался в Санкт-Петербурге

- Рядовой Иванов?

- Я!

- Рядовой Джубаев?

А в ответ тишина.

- СОЧ (Самовольное оставление части)! – провозгласил дежурный офицер.

Именно так в одной из рот Кяхтинской войсковой части 57247, в которой служил рядовой Магомед Джубаев (имя и фамилия изменены, - прим. Ред.) несколько лет отвечали солдаты, когда офицер называл его фамилию во время вечерней поверки. Дезертировал или, как это ласково называют срочники - «Рванул в Сочи», дембель Джубаев далекой осенью 2006 года. С тех пор никто из сослуживцев его так больше и не увидел. Зато имя и фамилия обросли в части легендами, которые передавали из поколения в поколение целых 11 лет. Именно на такой срок горе-защитник Родины пустился в бега. Однако вернемся в сентябрь 2006-го.

Тогда 19-летнему Магомеду Джубаеву, который призывался в Бурятию из Дагестана, служить оставалось всего 4 месяца. Вместе с двумя своими земляками «дед» Джубаев уже расхаживал по роте с расслабленным ремнем, ну и, как водится, гонял молодых солдат. Так вот, у одного из вновь прибывших «деды» стали вымогать 900 рублей на свой прощальный аккорд. Кстати, тогда это было довольствие за три месяца. Солдат отказался платить дань и получил за это, нет, не наряд вне очереди, а несколько ударов кулаком в грудь. А когда упал, старослужащие добавили ему несколько пинков кирзачами по животу и спине.

Не прошло и недели как от наглых дембелей досталось и старшему по званию - младшему сержанту Котову (фамилия изменена). Джубаеву и его армейским браткам не понравилось, что тот очень медленно передал им хлеб с маслом в столовой. За это лично Джубаев съездил медлительному сослуживцу кулаком в челюсть.

Магомед около столовой, где в 2006 году ударил сослуживца. Фото: предоставлено Военным следственным отделом СК России по Кяхтинскому гарнизону.

- Скрыть такую дедовщину от офицеров солдатам не удалось, через месяц всей троицей занялась военная прокуратура, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске заместитель руководителя военного следственного отдела СК России по Кяхтинскому гарнизону Сергей Кироненко, который расследовал уголовное дело Магомеда Джубаева. – Понимая, что он теперь может уехать не домой, а в дисбат (дисциплинарный батальон), Джубаев решил бежать. Когда шел на очередной допрос, незаметно перемахнул через забор и побежал, как на марш-броске.

Дезертир на маршрутках добрался до Улан-Удэ, а потом автостопом отправился в большое путешествие через всю страну. И, в конце концов, доехал до Санкт-Петербурга. Правда, первая за два года службы «увольнительная» оказалась недолгой. В апреле 2007-го его поймали. Он устроился работать водителем грузовика, прямо во время рейса и задержали. Прокуратура постановила этапировать его обратно в Бурятию. Парень уже смирился с тем, что пойдет под военный суд. Однако, когда два офицера, которых прислали за ним, сообщили, что армейских друзей, с которыми Магомед бил сослуживцев, уже отправили за решетку на 4 года, планы свои поменял.

- Везли его через Москву, - продолжает Сергей Кироненко. – В столице в этот день был какой-то футбольный матч. Джубаев и два конвоира должны были добраться от одного вокзала до другого, но в центре города попали в толпу болельщиков. Дезертир умудрился затеряться в толпе фанатов, офицеры потеряли его из виду.

Бывший срочник показал следователям все места своей "боевой славы". Фото: предоставлено Военным следственным отделом СК России по Кяхтинскому гарнизону.

Джубаев вернулся в Санкт-Петербург, но уже предпринял более серьезные методы конспирации. Официально никуда не устраивался, подрабатывал у брата в автомастерской и занимался грузоперевозками. На учет нигде не вставал, никаких договоров не заключал, проще говоря, старался не светиться. Так и жил припеваючи 7 лет. За это время и в родной Дагестан успевал смотаться в гости к родителям. Там нашел любимую девушку, на которой женился по мусульманским обычаям. Следствие тем временем, по делу временно приостановили в связи с розыском

- Новые данные о нем у нас появились в 2014 году, - говорит Сергей Кироненко. – Джубаев допустил оплошность в конспирации и в марте был задержан на квартире у знакомых.

Теперь дагестанскому Форресту Гампу военные следователи выдали предписание явиться в одну из питерских военных частей, чтобы дождаться там этапирования в Бурятию. Само собой, как и в первом случае, доставляли в часть Магомеда в компании двух сопровождающих. Довезти-то его довезли, но конвоиры, видимо, не зная о прошлых подвигах Джубаева, на несколько минут оставили его одного у дверей штаба. Ему даже не пришлось не перепрыгивать через забор, не теряться в толпе. Третий побег оказался самым легким, но не самым долгим.

Магомед показывает, где и как ударял сослуживца. Фото: предоставлено Военным следственным отделом СК России по Кяхтинскому гарнизону.

- На этот раз он прятался три года, - говорит Сергей Кироненко. – Жить продолжал в Питере, за это время у него родились двое детей. Разыскали дезертира только 9 августа 2017 года. Сразу же отправили под стражу. Затем этапировали в Кяхту, где поместили на гауптвахту (военная тюрьма - прим. Ред.). Кстати, даже через 11 лет он вспомнил места своей «боевой славы» и показал следователям те месте в военной части, где и как совершал преступления. И во всем раскаялся.

- Эх, дослужил бы спокойно 4 месяца и поехал домой, - едва ли не плакал на допросе Магомед Джубаев. - А так все 11 лет даже спать спокойно не мог. Каждый день испытывал стресс, думая, что в любую минуту за мной могут прийти. Реагировал на любой шорох за дверью и уже думал сдаваться.

Дослуживать оставшиеся 4 месяца уже 31-летнему Магомеду Джубаеву все же не придется. Вместо армейского быта познает тюремный, ведь срок давности его уголовного дела не вышел. Военный суд отправил беглеца на 3 года 6 месяцев в колонию общего режима. И на побег оттуда дезертир со стажем пока еще не решился.