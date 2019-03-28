2019-03-28T16:50:44+03:00
Общество

В Иркутске лжепожарные обманывают пенсионеров с покупкой противодымных датчиков

За последнюю неделю мошенники активизировались [аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Иркутске лжепожарные обманывают пенсионеров с покупкой противодымных датчиков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.В Иркутске лжепожарные обманывают пенсионеров с покупкой противодымных датчиков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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- Я пожарный, проверяем технику безопасности в квартирах!- представился молодой человек, постучавший в дверь иркутянки Натальи Семеновой. Пенсионеры – люди старой закалки, если сказано, что следует открыть дверь и впустить инспекторов, открывают. Тем более, посетитель и удостоверение предоставил. Правда, корочку показал слишком быстро и убрал в карман. Что в документе, пожилая женщина не разглядела. А зря!

Итак, пожарный быстро обошел квартиру иркутянки, осмотрел. Качая головой, заключил:

«Как же Вы так живете, бабуля. Кругом нарушения пожарной безопасности, если дым пойдет от соседей, Вы можете задохнуться. Нужен специальный датчик и обойдется недорого, всего-то в 500 рублей».

Встревоженная такой новостью женщина уже хотела было достать свои сбережения, но в последний момент передумала. Вместо этого позвонила в диспетчерскую МЧС и поинтересовалась, почему к ней пришли с проверкой. Там ей ответили, что пожарные по квартирам не ходят. А просить денег на установку оборудования вообще не имеют права.

- Тогда я поняла, что передо мной мошенник, - рассказывает Наталья Сергеевна. – А как убедительно говорил! Я ведь почти купилась…

Но далеко не все пенсионеры, которых успели навестить лжепожарные, оказались такими бдительными, как Наталья Семенова. Только за последнюю неделю в диспетчерскую службу пожарной части Иркутска поступило около 7 звонков от пожилых людей. Именно на них открыли охоту жулики, полагая, что доверчивых пенсионеров обмануть легче всего.

– Сигнальные приборы, действительно, устанавливаются в квартирах и домах, но только многодетным семьям и социально незащищенным группам населения, подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Списки составляются районными администрациями, установка бесплатная и, главное, о визите предупреждаем заранее. Инспектор обязан быть в форменной одежде МЧС России, иметь нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение, а самое главное – законное основание для визита.

В Иркутске лжепожарные обманывают пенсионеров с покупкой противодымных датчиков

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Спасатели считают, что причина такой активности мошенников – наступление пожароопасного сезона. Пользуясь тем, что тема борьбы с огнем сейчас на слуху, аферисты пошли в атаку. Напомним, что похожую схему жулики использовали после взрывов газа в Магнитогорске. Тогда мошенники представлялись работниками газовых служб и втридорога продавали доверчивым иркутянам датчики утечки.

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Деньги ваши? Будут наши: телефонные мошенники поставили рекорд по количеству жертв в Иркутской области. С начала года деньги аферистам отдало более 300 человек. Новости об обманутых телефонными мошенниками жителях Иркутской области приходят каждый день, как сводки с фронта. Аферисты постоянно совершенствуют свои навыки. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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