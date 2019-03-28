«Иркутскэнергосбыт»: Все платежи - одним кликом

Энергетики отмечают, что среди клиентов энергосбытовой компании большинство своевременно и аккуратно передают данные приборов учета, в срок оплачивают счета. Они планируют свой бюджет и живут без долгов. Но есть и те, кто в силу различных причин не вышел на четкий график оплаты коммунальных счетов, и это для человека становится определенным грузом. Как от него избавиться? Давайте разберемся вместе.

Сегодня оплачивать счета за электричество, тепло и горячую воду можно самыми различными способами – есть из чего выбрать наиболее комфортный для себя:

- через кассы в отделениях банков и банковские терминалы. Но здесь нужно быть готовым отдать комиссию оператору от 1% до 3% от суммы платежа;

- через «Личный кабинет» на сайте sbyt.irkutskenergo.ru и мобильные приложения «Иркутскэнергосбыта». В «Личном кабинете» вся информация: сколько электричества, горячей воды и тепла потрачено, есть ли долг, какие платежи производились. Там же можно все оплатить – без комиссии через систему «Город» или через Сбербанк. Войти в «Личный кабинет» можно как с компьютера, так и со смартфона. Все предельно просто и понятно;

- оплата с помощью услуги «Автоплатеж», которая позволяет экономить время (не нужно идти в кассу, стоять в очередях) и деньги (0% комиссии). Главное же его преимущество - помогает не копить долги по коммунальным платежам и тем самым избежать начисления пени. Освоить автоплатеж несложно. Сделать это можно самостоятельно – с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» или обратившись в любое отделение банка. Подключение услуги и сама услуга бесплатны. А действует она так. При подключении автоплатеж нужно привязать к определенной дате: например, к получению аванса, зарплаты или пенсии. Сообщение с суммой оплаты приходит клиенту банка за день до обозначенного срока списания средств. Если у плательщика возникли вопросы, он может успеть их прояснить, обратившись в организацию, которая является агентом по сбору платежей. В данном случае это «Иркутскэнергосбыт». В выбранный вами день сумма платежа списывается с вашего счета автоматически.

Передаем данные приборов учета для точного расчета

И об этом не следует забывать. Однако ситуация из года в год одна и та же: в сезон как летних отпусков, так и зимних каникул люди уезжают на отдых и забывают о коммунальных платежах. Но закон даже на время массовых отпусков никто не отменял: если поставщик услуги не получил данные приборов учета до 27-го числа данного месяца, он автоматически начисляет оплату по среднему потреблению. То есть если вы даже были в отъезде и не потребляет ресурс – горячую воду или электроэнергию, счет вам придет с суммой, рассчитанной по потреблению за последние месяцы, а значит, вы становитесь пассивным должником… Поэтому вырабатывайте хорошие привычки.

Памятка потребителя

Способы передачи данных:

- через СМС по номеру 8-985-770-75-75. В сообщении укажите последовательно набор букв ИЭСБК, поставьте пробел, номер лицевого счета, укажите ресурс (Э – электроэнергия, например) и показания соответствующего прибора учета.

Пример сообщения: ИЭСБК ВСОЛ00205990 Э 37352;

- через «Личный кабинет» www.sbyt.irkutskenergo.ru или мобильное приложение «Иркутскэнергосбыта»;

- через Viber-бот;

- через информационно-справочную службу «Магеллан» на номер 8-901-63-22-999.

За тепло рассчитываемся по факту

Сегодня жители 15 территорий Приангарья, в том числе Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского, рассчитываются за тепло по фактическому потреблению каждый месяц. Зимой, особенно в морозы, когда батареи работают на полную мощность, стоимость этой услуги выше, а летом вовсе отсутствует. Так что не удивляйтесь, что суммы за февраль довольно внушительны - сказались холода, которые стояли в регионе почти всю зиму.

А в городах, где жители рассчитываются за тепло равными платежами в течение года, то есть 1/12, перерасчеты уже были сделаны. Мартовские платежки содержат корректировку. Она основана на показаниях общедомового прибора учета за 2018 год. Сумма может быть как больше, так и меньше - в зависимости от состояния дома и региона, в котором проживает потребитель. Напомним, что перерасчет делают на основании показателей общедомовых приборов учета тепла. Ими оборудовано большинство многоквартирных домов. Лишних денег никто не переплачивает, а процедуру, как положено, проводят в I квартале.

И еще один момент. Квартплата в январе повысилась не только из-за морозов, но из-за увеличения НДС до 20%. Из-за этого фактора коммунальные платежи выросли на 1,7%. Важный момент: эти деньги поступают не в бюджет энергосбытовых и управляющих компаний, а государству.

Кстати, бывает, что некоторым жителям сложно за раз погасить всю сумму. В такой ситуации поможет рассрочка. По соглашению «Иркутскэнергосбыт» может предоставить ее на 6 месяцев. В исключительных случаях, если одобрит комиссия, а должник представит документы, что находится в затруднительном финансовом положении, здесь готовы увеличить срок рассрочки до года.

Подать заявку, не выходя из дома

Заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям теперь можно подать, не выходя из дома: через специальный «Личный кабинет» Иркутской сетевой компании www.lk.irk-esk.ru. Новая услуга появилась в сервисном центре компании.

Если же вы опасаетесь, что не сможете правильно заполнить все формы или загрузить не те документы, не переживайте! Новая услуга призвана исключить это. Интерфейс «Личного кабинета» оформлен предельно просто - любой человек с легкостью может здесь разобраться. А для регистрации достаточно иметь личную электронную почту и придумать пароль. Затем можно ознакомиться со справочной информацией по техприсоединению или сразу выбрать кнопку для подачи заявки. Следующий шаг – выбор услуги для юридического или физического лица, а также адреса отделения сервисного центра, в котором клиенту удобно получить готовые документы.

Последующие шаги также элементарны: нужно заполнить сведения о получателе услуги. Предусмотрена и функция для тех, кто действует по доверенности, является представителем заказчика. На этапе «Прикрепите к заявке необходимые документы» необходимо скачать бланк заявки на технологическое присоединение и распечатать его. Заполнение остальных полей не займет много времени. Все документы, которые необходимо прикрепить к заявке, также несложно найти. Например, план расположения энергопринимающих устройств можно взять на любой публичной карте: ДубльГис, ЯндексКарта.

По правилам отправленная заявка рассматривается в течение 3 дней. На деле этот срок меньше. После одобрения заявки и подготовки необходимых документов специалист сервисного центра свяжется с заказчиком в удобной форме для клиента: с помощью телефонного звонка, СМС-уведомления, письма на электронную почту или через «Личный кабинет».

Вам понадобится прийти в офис сервисного центра только один раз – для подписания договора на техприсоединение. Там одновременно можно заключить договор с «Иркутскэнергосбытом» на электроснабжение, а также оплатить установку и подключение электросчетчика.

На правах рекламы.