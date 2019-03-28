Вместе обязательно добьемся успеха

Центральный рынок по праву можно назвать сердцем Иркутска, а территорию рядом с ним - сосудами, которые выступают в роли связующего звена транспортного потока города. Здесь находятся все общественные маршруты. Жизнь здесь течет всегда, будь то раннее утро или поздний вечер. Тысячи иркутян ежедневно бывают в этом районе, большая часть из них заходит за продуктами на рынок.

- Я руковожу данным предприятием 3 с половиной года, – рассказывает Владислав Свердлов, директор МУП «Центральный рынок». - Стараюсь создать благоприятные условия для покупателей и продавцов. Некоторые люди комфорт уже оценили. Кроме внешних изменений, которые начинают появляться в здании, я с коллегами провожу огромную внутреннюю работу. Ее никто не видит, но она необходима. Это занимает много времени и сил. Ведется работа с огромным объемом документов по предоставлению торговых мест. 20 лет на рынке никто правильно не заполнял договоры, не рассматривал заявления о предоставлении мест строго в соответствии с требованиями законодательства. Сейчас вся документация в порядке и мы продолжаем развиваться, - рассказал Владислав Свердлов, директор МУП «Центральный рынок».

Особое внимание уделяют безопасности покупателей и продавцов. Для этого в здании установили современную систему охранно-пожарной сигнализации. Если произойдет аварийная ситуация, установка автоматически подаст сигналы в охранное агентство и пожарную службу, параллельно распыляя воду там, где произошло возгорание.

- В связи с тем что рынок работает и остановить его работу невозможно, замена всех коммуникаций идет планово и поэтапно. И это не только большая ответственность, но и большие трудозатраты. Чтобы подвести воду, нужно временно приостановить торговлю. Но ведь этого нельзя делать. Поэтому мы стараемся находить новые технологические решения, в нашей работе задействованы даже скалолазы, - делится руководитель Центрального рынка.

Навести порядок - приоритетная задача

Всех продавцов скоро объединит единый формат помещения. Торговые павильоны планируют оформить в едином деревянном экостиле. В рыбном секторе планируют установить два больших стеклянных аквариума, которые вмещают в себя по тонне воды. Их функция - знакомить посетителей с фауной озера Байкал, а также радовать своей красотой. Планируются колонны с пейзажами Байкала, со столиками и розетками, кованые лавочки и световая сенсорная навигация, которая подскажет покупателям, где найти то, чего они ищут. Проходы задекорируют зеленью, символизирующей рост и процветание, изобилие и свежесть. К слову, второй этаж тоже преобразится: в планах многонациональный фуд-корт с кухнями разных народов мира.

Толерантный подход к делу

Главная концепция рынка – стать не только центром города, но и центром дружбы, ведь эта территория многонациональная. Кроме русских граждан на ней активно трудятся иностранные продавцы. На их прилавках аппетитно красуются бережно привезенные из разных стран продукты. Иногда товар приходится упаковывать поштучно.

Руководство муниципального предприятия идет навстречу труженикам из стран ближнего и дальнего зарубежья, часто взаимодействуя с главами разных конфессий.

- Работа - это жизнь, а жизнь - это и есть работа, особенно для всех нас. На рынке люди трудятся с рассвета. Приезжие торговцы - вежливые, культурные и стеснительные люди. Им удобно обращаться и к землякам, и в администрацию рынка. Поэтому часто в рабочем процессе общаемся и с председателями общин. Знаем про все их радости и трудности, - рассказывает Владислав Леонидович.

Социальные ярмарки – больше чем бизнес

Социальные ярмарки есть во всех районах города. По доступным ценам там продают местные овощи, зелень, ягоды, соленья, варенья, вязаные вещи, посуду из бересты. Идея организованной торговли появилась во время рабочей поездки по округам города.

- Мы ехали вместе с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым в автобусе, и он сказал мне: «Посмотри в окно. Что ты видишь?» Я выглянул - там сидели бабушки на каких-то дощечках, картонках и продавали выращенный своими руками урожай. Светило палящее солнце. Мы остановились и вышли к ним, пообщались. Многие из них оказались Ветеранами труда. В этот момент я понял, что необходимо создать им комфортные условия для работы. Мы построили прилавки, вмонтировали розетки, установили защиту от солнца, контейнеры для мусора, заасфальтировали территорию ярмарки. Аренда торгового места на социальной ярмарке - 20 рублей в день. Эта цена даже не покрывает расходов. Ведь это наш гражданский долг перед старшим поколением, - говорит Владислав Свердлов.

В чьих руках Центральный рынок?

Когда в жизни общества или города происходят какие-либо перемены, всегда хочется узнать, кто стоит за всем этим. Владислав Леонидович - человек очень эрудированный, грамотный и верящий в то, что каждый может изменить жизнь к лучшему. Про таких обычно говорят: «Думает обо всех». Больше 10 лет он помогает детскому дому № 1 для умственно отсталых детей: вместе с ребятами ездит на концерты в пионерский лагерь и скромно признается, что это не он помогает детям, а они ему – окунуться в атмосферу искренности, почувствовать все оттенки настоящей жизни и быть благодарным снова и снова. Не забывает руководитель рынка и о духовном развитии - помогает церкви. Для себя определил правила, которых старается придерживаться: чаще общаться с родителями, помогать близким, не забывать друзей, не курить, правильно питаться, заниматься спортом, соблюдать режим дня и находить время для хобби. Раньше Владислав Леонидович занимался парашютным спортом, летал на самолетах, получил удостоверение второго пилота в гражданской авиации. Теперь увлекается автоспортом. Был практически во всех музеях эксклюзивных гоночных машин и мечтает в Иркутске построить автодром. Любит советские фильмы «Весна на Заречной улице», «Девчата» и все картины Гайдая. Его восхищают не только творческие люди, но и сильные личности, такие как Петр I и Владимир Путин. Много книг читает про них. «Избранные речи и выступления» президента РФ лежат прямо на рабочем столе, а дома ждет трактат флорентийского мыслителя и государственного деятеля Никколо Макиавелли «Государь». Из праздников руководитель Центрального рынка любит Новый год и 9 Мая. Организовывает праздничные мероприятия и для горожан.

- До моего прихода в руководство администрации рынка здесь никто и не думал об установке сцены, - признается Владислав Свердлов. - Теперь мы празднуем День Победы, поем песни, отмечаем Новый год возле елки, проводим состязания и конкурсы: например, в День молока дарили всем парное молоко. Вовлекаем зрителей в участие, дарим призы. Когда я вижу улыбки на лицах горожан, понимаю, что вся моя работа организована не зря и я двигаюсь в правильном направлении.

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