Он был чемпионом мира и спарринг-партнером Пакьяо, а теперь откроет зал в Магистральном

Бывший чемпион WBO Руслан Проводников по прозвищу Сибирский Рокки в рамках тура «По России с Проводниковым» побывал в нескольких городах Иркутской области. По ходу своего визита 23 - 24 марта Проводников провел автограф-сессии и встречи с болельщиками и спортсменами всех возрастов в поселке Магистральном Казачинско-Ленского района, Усть-Куте и Новой Игирме, где боксер стал почетным гостем турнира на призы Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес», где в данный момент Проводников (25 побед, 5 поражений в профессиональном боксе) занимает должность куратора социальных инициатив.

- Я родился в Ханты-Мансийском автономном округе, в поселке Березово, - говорит Проводников. - Через двери боксерского зала дошел до больших боев в США на канале НВО и дрался за пояс чемпиона. Благодаря спорту познакомился с разными людьми: я сейчас говорю даже не о знаменитостях вроде Федора Емельяненко или Сильвестра Сталлоне. Важнее то, что когда ездил по нашей стране, я знакомился с врачами, педагогами, обычными рабочими и получал от них положительную энергию. Все это стало возможным только потому, что однажды я пришел в зал бокса. Хочется, чтобы такая же возможность появилась еще у кого-то. Мы решили, что должны открыть зал на сибирской земле. Я уверен в этих ребятах, в их характере и их желании побеждать.

Фото: предоставлено Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес»

Титул чемпиона WBO Проводников завоевал в 2013 году, победив Майка Альварадо в Денвере после отказа соперника от продолжения боя, а чуть раньше, 16 марта, после боя с Тимоти Брэдли Проводников получил всемирную известность, проведя выдающийся поединок, отправив фаворита боя в нокдаун в 12-м раунде.

- Думаю, по моим боям понятно, что в первую очередь я буду смотреть на характер боксера. Если на своем примере знаю, что характер может привести к титулу чемпиона мира, то как я могу не ставить его во главу угла. Понимаю, что я, возможно, не тот человек, кто научит детей тактике или осторожному бою, но могу многое рассказать о профессиональном боксе, - сказал чемпион.

Фото: предоставлено Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес»

Президент национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Алексей Алексеевич Желнеев заверил, что проект Руслана Проводникова гарантированно получит поддержку.

- С одной стороны, я вижу, что места здесь похожи на те, в которых вырос Руслан, а ребята похожи на него. В ходе поездки мы говорили и поняли, что в Березово у Руслана и близко не было тех условий, которые сейчас создаются для детей в регионах, - рассказывает Алексей

Желнеев. - Руслан - человек огромной энергии, которую сегодня он готов использовать уже не как боксер, а как общественный деятель, который может дать людям что-то большее, чем просто красивый бой. Тем более их он уже дал достаточно. Мы хотим использовать его энергию, наши возможности и потенциал сибиряков на благо страны, чтобы росли достойные, сильные, уверенные в себе люди. Идея Руслана с залом в Магистральном нам нравится тем, что он на своем примере показывает, как самая обычная боксерская секция может изменить жизнь человека. А именно это является нашей главной целью.

Фото: предоставлено Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес»

Национальная ассоциация лесопромышленников «Русский лес» образована в 2013 году и в данный момент активно поддерживает сразу несколько социальных проектов.

http://www.nationalforest.ru

Руслан Проводников (35 лет) на профессиональном ринге провел 30 боев, одержал 25 побед, экс-чемпион WBO в полусреднем (63,5 кг) весе.

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