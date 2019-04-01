У ХК «Байкал-Энергия» первые потери в составе: ее ряды покидают четыре хоккеиста

Сезон только закончился, а из стана иркутского ХК «Байкал-Энергия» приходят первые трансферные новости. Стало известно, с кем из хоккеистов наша команда расстается в это межсезонье. Итак, бело-синих покидают защитники Виталий Денисов и Антон Филимонов, полузащитник Евгений Шадрин, а также форвард Артем Фероян.

Как отметили в пресс-службе «Байкал-Энергии», Евгений Шадрин, Антон Филимонов и Артем Фероян не получили предложения от клуба. Что касается Виталия Денисова, то он предложением клуба о продлении контракта не воспользовался. Иркутский клуб благодарит хоккеистов за сотрудничество и желает им в полной мере проявить себя в новых командах.

Виталий Денисов №11. Фото: Татьяна ГЛЮК.

И немного статистики покидающих ряды «Байкал-Энергии» игроков. 36-летний Евгений Шадрин провёл в рядах бело-синих 10 сезонов. За это время он сыграл 291 матч, забил 30 мячей. По два сезона отыграли в составе команды 25-летний Виталий Денисов (66 матчей, 19 мячей) и 22-летний Артём Фероян (43 матча, 6 мячей). 26-летний Антон Филимонов переехал в Иркутск в прошлом сезоне и сыграл 23 матча.

Отметим, что остальным хоккеистам, у которых сроки действия контрактов истекли, клуб уже сделал новые предложения. Ряд из них уже ответил согласием, некоторые взяли время на размышления. Трансферная кампания продолжается. И возможно, совсем скоро мы узнаем имен первых новичков. В пресс-служюе бело-синих также отмечают, что ведётся работа по привлечению в ряды бело-синих опытных хоккеистов, оказавшихся в статусе свободных агентов.

Напомним, в прошедшем сезоне «Байкалл-Энергия» впервые за 4 года осталась без медалей. В серии за бронзу Суперлиги иркутяне проиграли «Уральскому трубнику» и заняли низкое для себя 4-е место в таблице.