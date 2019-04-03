2019-04-03T10:06:58+03:00
Происшествия

Иркутянин через соцсети ищет очевидцев, спасших его 6-летнего сына из ледяной Ангары

Незнакомцы вытащили ребенка из воды вечером, 2 апреля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Тот самый мостик, где маленький Егор упал в воду. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Тот самый мостик, где маленький Егор упал в воду. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Трагедией едва не закончилась прогулка по набережной реки Ангары для 6-летнего Егора из Иркутска. 2 апреля, около 18 часов мальчик вместе с отцом отправился на остров Юность. Когда отец с сыном шли по пешеходному мостику, ведущему на остров, Егор, несмотря на предупреждение отца, спустился на бетонный откос к самой реке. Когда Евгений крикнул сыну, чтобы тот возвращался обратно, мальчишка упал в ледяную воду.

Мужчина в панике бросился за ребенком, которого стало уносить течением. Егор по-прежнему держался на поверхности и не пошел ко дну, благодаря своей куртке, которая стал для мальчишки своеобразным спасательным жилетом.

- Когда бросался за сыном, увидел, что еще несколько человек тоже кинулись в воду на помощь, - рассказывает отец мальчика Евгений. - Ближе к Егору оказались двое парней. Они и вытащили его. Другие люди, ставшие свидетелями происшествия, тут же поспешили на помощь: посадили в тёплую машину, переодели в сухие вещи, которые тут же сняли с себя, чтобы согреть его.

Мужчина рассказывает, что и сам едва не утонул от испуга. Евгению также помогли выбраться на берег очевидцы. Находясь в состоянии шока, он даже не успел спросить имена спасителей своего сына. И теперь просит откликнуться их.

- Это очень важно для моей семьи, - говорит Евгений. - Очень хочу поблагодарить тех, кто не остался в стороне и пришёл на помощь, и вернуть людям их одежду. Пожалуйста, отзовитесь!

Спасатели просят неравнодушных иркутян, которые не прошли мимо чужой беды, дать знать о себе, сообщив в ГУ МЧС России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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