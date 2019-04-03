Сибирячка спустя 28 лет нашла героя, отбившего ее от насильника, через «Жди меня»

Холодный зимний вечер 14 февраля 1991 года 45-летней ангарчанке Светлане Черданцевой до сих пор снится в кошмарах. На тот момент еще 17-летняя школьница жила с родителями в Братске. Вечером, уже затемно, возвращалась с уроков домой. Проходя неосвещенный фонарями, пустынный проулок вдруг услышала за спиной шаги по хрустящему снегу. Обернулась. След в след за Светланой шел высокий мужчина. Девушка испугалась, решила свернуть с дороги в другую сторону, однако верзила в натянутом на глаза капюшоне лишь ускорил шаг. Дойти до подъезда дома школьнице оставалось буквально 200 метров...

- Помню, как побежала, но буквально через 5 секунд он меня догнал, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Светлана Черданцева. - Повалил на землю, начал срывать одежду. Я закричала во все горло: «На помощь!», «Помогите!». Заметила, что недалеко проходили какие-то люди, но никто не отозвался! Я начала запугивать насильника, мол, мой отец работает в СИЗО, и он тебя найдет. Тогда получила сильный удар по голове, от которого потеряла сознание…

Тот зимний день 1991 года Светлана запомнила на всю жизнь. Фото: личный архив Светланы Черданцевой.

Нападение на Светлану произошло буквально в 100-метрах от отдела братского КГБ. На часах было около семи вечера, практически все сотрудники разошлись по домам. Остался лишь один старший лейтенант Александр Ильин, который заступил на суточное дежурство. Истошные крики Светланы он услышал через приоткрытую форточку своего кабинета.

- Я даже с кресла подскочил, - вспоминает Александр Ильин. – Выглянул в окно, а на улице кромешная тьма, ничего не разглядеть. Но женские крики продолжали доноситься. На ходу накидывая куртку, рванул на улицу. На дорогу увидел картину - худенькая девчушка лежит без сознания, а на ней сверху здоровенный амбал. Заприметив меня, мужик встал и побежал, я – за ним. Настиг метров через 300! У меня при себе было служебное оружие, поэтому сопротивляться он не стал. Мимо проходил мужчина, которого я попросил быть свидетелем.

То, как Александр спас ей жизнь, Светлана не видела. Она была без сознания, а когда очнулась, вокруг ни души. Домой, говорит, дошла, словно в тумане. Двери открыл отец. Увидев, в каком дочь состоянии, естественно, начал расспрашивать, что случилось. Узнав, что Светлану пытались изнасиловать, помчался на улицу искать маньяка. А Александр Ильин к этому моменту уже успел сдать преступника в отдел милиции и вернуться на работу.

- Только переступил порог здания, как с улицы окликнул мужчина, - продолжает Александр Ильин. – Спросил, не видел ли я, кто напал на его дочь. Ну, я и рассказал, как дело было.

В этот же вечер Светлана Черданцева опознала своего обидчика в отделе милиции. Оказалось, в числе его жертв была не только Светлана. За месяц он успел совершить несколько нападений на девушек. Правда, доказать его вину в случае со Светланой оказалось непросто. Единственный очевидец, тот самый, которого Александр Ильин попросил стать свидетелем, неожиданно отказался давать показания.

- Родственники нападавшего ему, думаю, заплатили, - говорит Светлана Черданцева. - Они и моим родителям предлагали деньги, но мама с папой сразу отказались, как и спасший меня офицер КГБ. Только благодаря нему, преступника все-таки осудили. Насильнику грозило 7 лет лишения свободы, но за решетку его отправили, кажется, на 5. Больше об этом человеке, я к счастью, никогда не слышала.

Александр Ильин ушел на военную пенсию 17 лет. Сейчас мужчина старается больше путешествовать. Фото: личный архив Александра Ильина.

На одном из последних заседаний судов в последний раз увидела Светлана и своего спасителя. Александр тогда подошел к девушке и предупредил, на приговоре присутствовать не сможет. Попросил обязательно позвонить и сообщить вердикт. Через два года после случившегося Светлана переехала в Ангарск, ее отца перевели туда служить. Там семья и осела. Светлана вскоре вышла замуж и родила троих детей – сына и двух дочек.

А в конце прошлого года ангарчанка в Интернете искала родственников своего деда-фронтовика. Тогда-то ей и пришла в голову мысль разыскать Александра Ильина. Зашла на сайт программы «Жди меня» и оставила заявку.

«Ищу офицера КГБ, который дежурил в Братске 14 февраля 1991 года и спас мне жизнь…», - оставила короткое сообщение.

- Я ведь Александру даже спасибо сказать не успела… - говорит Светлана. – Если бы не он, возможно, не было бы ни меня, ни моих детей, ни маленькой внучки. Почему раньше его не искала? Соцсетей не было, ну и возможности. Я ведь еще ни имени, ни фамилии его не запомнила.

И вот спустя 28 лет Светлана оказалась на телевидении. Александра Ильина нашли буквально через три недели после того, как сибирячка заполнила анкету на сайте «Жди меня». Оказывается, живет 62-летний мужчина по-прежнему в Братске. 17 лет назад ушел на военную пенсию в звании майора ФСБ. Но по-прежнему поддерживает себя в хорошей форме – катается на горных лыжах и занимается в спортзале. Звонок и приглашение на встречу со Светланой он получил, когда отдыхал на побережье Индийского океана.

После встречи Александр вместе со Светланой и ее подругой (на фото справа) посидели в ресторане. Фото: личный архив Александра Ильина.

- Наконец, я сказала ему спасибо, - говорит Светлана. – После встречи в Москве, мы пообедали в ресторане, поговорили. Обменялись телефонами. Теперь вот дружим семьями, поздравляем друг друга с праздниками и с днями рождениями. Считаю, пока есть такие мужчины, как Александр, мы женщины, можем ходить по улицам спокойно.

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