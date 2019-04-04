Стало плохо во время рейса: полицейские и врачи спасли дальнобойщика на трассе под Усть-Илимском

Внимание полицейских, патрулировавших пригород Усть-Илимска привлекла фура, одиноко припаркованная на обочине дороги с выключенными фарами. Инспекторы ГИБДД Дмитрий Резанович и Василий Савчин не стали проезжать мимо, а решили проверить, в чем дело и требуется ли водителю помощь. И не зря. Когда они заглянули в кабину, то увидели внутри дальнобойщика, который укутался в спальник и не мог пошевелиться.

Оказалось, мужчине стало плохо прямо во время очередного рейса. Он остановился, позвонил жене и попросил ее вызвать скорую помощь. Медики сразу выехали по вызову, но найти место, где припаркована фура сразу не смогли. А сам водитель оказался из Чуны и плохо ориентировался в незнакомой местности. Поэтому и не смог сообщить хотя бы примерный адрес.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Чтобы предотвратить ДТП инспекторы выставили служебный автомобиль перед грузовиком, включили проблесковые маячки и дождались медиков, которые доставили дальнобойщика в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - После этого полицейские доставили большегруз на охраняемую стоянку. Таким образом, товар, который перевозил мужчина, остался в целости и сохранности.

После того, как 56-летнего дальнобойщика осмотрели в больнице Усть-Илимска, выяснилось, что ему нужна срочная операция. Вскоре его доставили на вертолете в Братск, где узкоспециализированные специалисты оказали ему всю необходимую помощь. Жизни мужчины больше ничего не угрожает.

Спасенный дальнобойщик. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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