Иркутянин через соцсети нашел героев, которые спасли из ледяной реки его 6-летнего сына

Меньше суток понадобилось жителю Иркутска, чтобы через соцсети найти спасителей своего сына. Напомним, вечером, 2 апреля 6-летний Егор едва не утонул в ледяной Ангаре, недалеко от мостика, ведущего на остров Юность.

Все произошло в считанные секунды. Мальчишка, ослушавшись отца, спустился на бетонный откос к самой реке. Когда Евгений крикнул сыну, чтобы тот возвращался обратно, ребенок упал в воду, и его сразу стало уносить течением. Мужчина в панике бросился за сыном, но сам едва не утонул. К счастью, на помощь утопающим пришли случайные прохожие, которые вытащили их из воды и обогрели. Евгений, который был в шоке, даже не успел сказать спасибо спасителям. После чего бросил клич в соцсетях, чтобы они откликнулись.

Буквально через несколько часов, иркутским спасателям стали звонить родственники и друзья героев, которыми оказались иркутяне Назим Каримов и Геннадий Федоров.

- Мы прогуливались по мосту и остановились немного передохнуть, - рассказала жена Назима Каримова Эрика. - Вдруг услышали, кто-то начал кричать, что мальчик упал. Муж тут же скинул мне на руки куртку и бросился в Ангару. Я в оцепенении наблюдала, как он плывет в сторону ребенка и его сносит течением. С парапета в воду прыгнул парень, чтобы успеть перехватить мальчишку. Но Назиму все же удалось поймать мальчика за куртку. Затем им пришлось преодолеть быстрое течение и они добрались до берега. В несколько рук вытолкнули ребенка на бетонный парапет. Когда муж вышел на берег, у него свело судорогой ноги - даже идти не мог.

Тот самый мостик, где едва не утонул мальчик. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Оказывается, несколько месяцев назад 50-летний Назим Каримов перенес операцию на позвоночнике, но, прыгая в воду, он об этом даже не вспомнил.

- Я очень хорошо плаваю, - комментирует Назим. – Раньше даже участвовал в соревнованиях, когда-то спокойно переплывал Витим. И в такой ситуации просто сработал какой-то внутренний ресурс, но, признаюсь, силы в конце меня покинули.

Вторым героем оказался начальник караула иркутской пожарно-спасательной части № 5 старший сержант Геннадий Федоров. О нем в соцсетях сообщили друзья мужчины. Сам же Геннадий признается, плывущего ребенка заметила его жена.

- Она закричала: «Там ребенок!», - вспоминает спасатель. – Я обернулся и увидел мальчика. Как сам оказался в реке - даже не помню. От берега – метров тридцать, глубина большая. Пацанёнка поймал за куртку мужчина, с ним вдвоем его и вытаскивали. Одному справиться вряд ли бы удалось – течением затягивало. По очереди мы подталкивали мальчика к берегу. Мысль в голове была только одна: удержать его на поверхности и плыть. На берегу за этим наблюдали мои жена и маленькая дочка.

Ну а отогреть ребенка помогли другие неравнодушные очевидцы, которые сняли с себя верхнюю одежду и укутывали рыдающего мальчика. Наконец, спустя сутки отец маленького Егора встретился с героями и поблагодарил за спасение сына.

Евгений благодарит Геннадия Федорова за спасение сына. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Конечно, корю себя, что позволил Егору подойти близко к воде, - говорит Евгений. - Только сейчас дошел смысл фразы, что детей надо воспитывать на расстоянии вытянутый руки. Я ведь в Ангару когда за ним бросился, совершенно забыл, что не умею плавать. Бессильно барахтался, а сделать ничего толком не мог.

Что касается Назима Каримова и Геннадия Федорова, то в ГУ МЧС России по Иркутской области уже готовят документы на представление их к награде за спасение на воде.