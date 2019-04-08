2019-04-08T12:09:48+03:00
Общество

Ночью пошла за молоком: иркутянин спас 5-летнюю девочку, которая одна гуляла по городу

Девочка незаметно вышла из квартиры, когда ее мать спала
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ночью пошла за молоком: иркутянин спас 5-летнюю девочку, которая одна гуляла по городу. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Ночью пошла за молоком: иркутянин спас 5-летнюю девочку, которая одна гуляла по городу. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Неизвестно, чем бы закончилась прогулка 5-летней девочки по ночному городу, если бы ее вовремя не заметил иркутянин Дмитрий Воронович. Внимание на маленькую девочку, мужчина обратил, когда она абсолютно одна, находилась около торгового павильона на улице Волжская. На вопрос Дмитрия, что она делает здесь одна в час ночи, девчушка ответила так: «Пошла в магазин за молоком».

Объяснить где живет, ребенок не смог, телефона у девочки при себе также не было. Поэтому, Дмитрий посадил ее в свою машину и увез в ближайший отдел полиции. Уже через несколько минут сыщики нашли ее мать. Оказалось, женщина спала и не услышала, как дочь открыла входную дверь квартиры и выбежала на улицу.

- Благодаря бдительности Дмитрия жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Обещаем поощрить мужчину, который не прошел мимо чужой беды, за проявленную бдительность.

Напомним, это уже не первый случай, когда неравнодушные иркутяне помогают полицейским найти пропавших детей. Ровно год назад Анна Федаренко, прогуливаясь по центру Иркутска, заметила одиноко гуляющего 10-летнего мальчика, информацию о котором накануне видела в мессенджерах. Оказалось, ребенок пропал еще один день назад. Вспомнив приметы пропавшего, она тут же позвонила в полицию. И не ошиблась. Школьник оказался цел и невредим. (Подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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