2019-04-08T19:17:16+03:00
Общество

Два сапога не пара: жена избила любовницу мужа сапогами

Теперь жительнице Забайкалья придется заплатить сопернице 15 тысяч рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Два сапога не пара: жена избила любовницу мужа сапогамиДва сапога не пара: жена избила любовницу мужа сапогамиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Нерадостный подарок сделал своей жене на Новый 2018 год житель Краснокаменска. Вечером, 1 января, когда супруга ушла в гости поздравить друзей, мужчина решил скрасить свое одиночество в праздник и пригласил домой свою знакомую.

Тем более обстановка в квартире просто располагала к полноценному свиданию: шампанское на столе, зажженные свечи... Для полного набора джентльмена не хватало разве что букета цветов. Но он и не понадобился. Уже через полчаса после прихода знакомой, любовники удобно расположились на диване. И тут, как в заезженном анекдоте, на пороге появилась жена хозяина квартиры. Романтик был испорчен.

Благо, сковородки или скалки под рукой у обманутой женщины не оказалось, но она не растерялась. Увидев такую романтичную картину на своем же диване, она, не вымолвив ни слова, сняла с ног тяжелые зимние сапоги и несколько раз огрела ими неверного муженька. Соперница же, по-прежнему лежа в постели в чем мать родила, нет, не схватила одежду и не убежала. А решила грудью встать на защиту мужчины, бросив в адрес его жены несколько крепких словечек. И это была ее главная ошибка. Потому что через секунду каблук замшевого сапога летел уже в ее лоб.

Разрушив чужую семью и получив за это фингал, любовница все же решила ретироваться из квартиры. А после новогодних праздников пошла в суд, писать заявление на обидчицу за нанесение побоев и моральный вред. За избиение сапогами она запросила выплатить ей ущерб в 150 тысяч рублей.

- Жена мужчины действительно была признана виновной в совершении преступления по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда. – Правда, суд первой инстанции удовлетворил иск частично, определив размер компенсации в 70 тысяч рублей.

Так просто сдаваться обманутая жена не стала. Ведь в этой истории она потеряла не только мужа, но вероятно испортила и свои сапоги. Поэтому она подала апелляцию, в которой отметила, что также получила моральную и нравственную травму, да и семья в итоге распались. Суд еще раз посовещался и решил, что сама истица действительно отличилась аморальным поведением. В связи с этим, размер компенсации морального вреда был снижен до 15 тысяч рублей.

Кому теперь будет покупать сапоги забайкальский ловелас пока непонятно. Остался ли он с пострадавшей любовницей, неизвестно. Впрочем, на отсуженные деньги она теперь может сама сделать себе какой-нибудь памятный подарок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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