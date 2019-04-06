2019-04-06T14:03:05+03:00
Происшествия

Ложное минирование: сотни человек эвакуировали из театрально-концертного центра в Братске

Никаких подозрительных предметов в здании не нашли
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ложное минирование: сотни человек эвакуировали из театрально-концертного центра в Братске. Фото: скриншот с видео группы "Инцидент Братск".Ложное минирование: сотни человек эвакуировали из театрально-концертного центра в Братске. Фото: скриншот с видео группы "Инцидент Братск".
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Из здания братского театрально-концертного центра "Братск-АРТ", днем 6 апреля пришлось срочно эвакуироваться сотням посетителей. Как сообщил «Комсомольской правде» в Иркутске источник, причина массовой эвакуации – ложное минирование.

Оказывается, позвонил неизвестный, и сообщил, что в здании находится бомба. Через несколько минут на место прибыли экстренные службы, но никаких подозрительных предметов, внутри не нашли. Тревога оказалась ложной. Когда людям позволят вернуться обратно, пока неизвестно. Задержан ли телефонный хулиган, также неясно. Но зато понятно, что за эту "шутку", ему может грозит уголовная ответственность.

Известно, что 6 апреля в ТКЦ «Братск-АРТ» проходила выставка кошек. Среди посетителей внутри было много детей. По сведениям очевидцев, из-за этой глупой шутки, некоторым ребятишкам вместе с родителями пришлось выбегать, не успев надеть верхнюю одежду. По словам тех же очевидцев, уже на улице, полицейские отогревали детей в своей служебной машине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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