2019-04-05T15:34:58+03:00
Спасатель

В Бурятии пятиклассники вытащили из горящего дома мужчину

Ребята возвращались домой с футбольной площадки и увидели, как полыхает дверь деревянного дома [фото,аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
В Бурятии пятиклассники вытащили из горящего дома мужчину. Фото: прислано Этигелом Дондоковым.В Бурятии пятиклассники вытащили из горящего дома мужчину. Фото: прислано Этигелом Дондоковым.
Изменить размер текста:

- Смотри - огонь! Дом горит, надо звать взрослых! – закричали наперебой мальчишки, ставшие случайными свидетелями пожара.

Шестеро детей из села Сосново-Озерского уже затемно возвращались с футбольной площадки и вдруг заметили густой черный дым. Он валил из крохотного деревянного дома, похожего на летнюю кухню.

Дети не растерялись. Пока одни звали взрослых, другие пытались потушить огонь тем, что было под рукой: cначала снегом засыпали дверь, которую уже охватило пламя, а затем принесли ведра с водой.

- Когда я прибежал на помощь, дети сбили пламя! - рассказал отец Сарюны (кстати, единственной девочке в этой компании) Этигел Дондоков. – Открыв дверь, мы увидели, что в тепляке лежал мужчина. Еще бы несколько минут, и он бы задохнулся. Кстати, в тот день был сильный ветер. Если бы не ребята, то огонь мог бы перекинуться на соседние дома и гаражи.

Оказалось, что мужчина, который дремал в домике, был мертвецки пьян, а на полу валялись непотушенные окурки… Взрослые вытащили спасенного на улицу. Придя в себя, он сбежал. Даже спасибо никому не сказал за сохранение жизни. А в селе все быстро узнали о подвиге ребят - Булата Доржиева, Гэсэра Дашиева, Батора Майдараева, Сарюны Дондоковой, Дугара Майдараева и Цырена Сандакова. Спустя 2 недели после случившегося юных героев наградили в администрации Еравнинского района. Им вручили грамоты за проявленную отвагу и памятные подарки. Пока неизвестно, свяжут ли ребята из Бурятии свою дальнейшую жизнь со спасением людей. Но в одном они не сомневаются: после такого приключения их дружба станет еще крепче.

юных героев наградили в администрации Еравнинского района. Фото: прислано Этигелом Дондоковым.

юных героев наградили в администрации Еравнинского района. Фото: прислано Этигелом Дондоковым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянин через соцсети нашел героев, которые спасли из ледяной реки его 6-летнего сына. Назим Каримов и Геннадий Федоров чудом удержали ребенка в воде и выплыли с ним на берег. (подробности).

Сибирячка спустя 28 лет нашла героя, отбившего ее от насильника, через «Жди меня». Офицер КГБ из Братска Александр Ильин догнал преступника и сдал его милиции. (подробности).

Полицейский спас мужчину, у которого на улице остановилось сердце. 63-летний иркутянин Альберт Волков пережил клиническую смерть, но выжил благодаря старшему сержанту Анатолию Богданову. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве бездомного в Улан-Удэ
Мужчину, до смерти избившего свою жену, осудили в Аларском районе
Сирены экстренного оповещения проверят 9 апреля в Иркутске
Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание администрации в Бурятии
Алексей Соболь избран председателем Общественного Совета при Законодательном Собрании региона
Акция "Комсомольской правды": оформи подписку и выиграй подарок
Пенсионерку, ударившую ножом свою дочь, осудили в Ангарске
Учебный процесс в сгоревшей школе села Казачинское прерываться не будет
Аэропорт Иркутска перешел на летнее расписание
Строительство школы в Мамакане идет по графику
МЧС: туристический маршрут «Ангасолка -Слюдянка» по льду Байкала небезопасен
Бдительный житель Чунского района помог полиции задержать угонщиков
Пожар в школе в селе Казачинское ликвидирован
Почта России и «Ростелеком» запустили проект трансляции видеорекламы для распределенной сети в почтовых отделениях
После вмешательства прокурора 85 пенсионеров Иркутской области получили компенсацию за проезд