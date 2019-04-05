В Бурятии пятиклассники вытащили из горящего дома мужчину

- Смотри - огонь! Дом горит, надо звать взрослых! – закричали наперебой мальчишки, ставшие случайными свидетелями пожара.

Шестеро детей из села Сосново-Озерского уже затемно возвращались с футбольной площадки и вдруг заметили густой черный дым. Он валил из крохотного деревянного дома, похожего на летнюю кухню.

Дети не растерялись. Пока одни звали взрослых, другие пытались потушить огонь тем, что было под рукой: cначала снегом засыпали дверь, которую уже охватило пламя, а затем принесли ведра с водой.

- Когда я прибежал на помощь, дети сбили пламя! - рассказал отец Сарюны (кстати, единственной девочке в этой компании) Этигел Дондоков. – Открыв дверь, мы увидели, что в тепляке лежал мужчина. Еще бы несколько минут, и он бы задохнулся. Кстати, в тот день был сильный ветер. Если бы не ребята, то огонь мог бы перекинуться на соседние дома и гаражи.

Оказалось, что мужчина, который дремал в домике, был мертвецки пьян, а на полу валялись непотушенные окурки… Взрослые вытащили спасенного на улицу. Придя в себя, он сбежал. Даже спасибо никому не сказал за сохранение жизни. А в селе все быстро узнали о подвиге ребят - Булата Доржиева, Гэсэра Дашиева, Батора Майдараева, Сарюны Дондоковой, Дугара Майдараева и Цырена Сандакова. Спустя 2 недели после случившегося юных героев наградили в администрации Еравнинского района. Им вручили грамоты за проявленную отвагу и памятные подарки. Пока неизвестно, свяжут ли ребята из Бурятии свою дальнейшую жизнь со спасением людей. Но в одном они не сомневаются: после такого приключения их дружба станет еще крепче.

юных героев наградили в администрации Еравнинского района. Фото: прислано Этигелом Дондоковым.

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