Полицейский спас мужчину, у которого на улице остановилось сердце

- Здравствуйте, это из больницы беспокоят, ваш папа у нас, приезжайте! - От этого звонка иркутянка Евгения Анисимова сама едва не упала в обморок. Женщина забыла про все дела и через весь город помчалась к отцу, который находился на грани жизни и смерти в одной из больниц.

Полную картину случившегося Евгении восстановили медики. Оказалось, утром 16 марта 63-летний Альберт Волков, как всегда, стоял на остановке, ждал транспорт. Он спешил в трамвайное депо, где работает слесарем. Вдруг в глазах у мужчины все потемнело, поплыло, как в тумане… Альберт потерял сознание и упал, очнулся уже в больнице.

- Остановка сердца! – озвучили мужчине диагноз врачи. - Скажите спасибо вашему спасителю. Если бы не он, мы бы были бессильны. Ваш папа пережил клиническую смерть…

Евгения Анисимова рассказывает о том, как спасли ее отца 00:00 00:00

Таинственного героя удалось найти не сразу. Им оказался 26-летний Анатолий Богданов. Старший сержант Росгвардии возвращался после ночного дежурства. Дома его уже ждали любимая жена Алена и дочь Светлана. Проезжая мимо остановки на улице Советская, он увидел на тротуаре мужчину без сознания. Рядом с ним женщина. Богданов остановил машину, подошел и спросил, что случилось. Но она толком не смогла ответить. Мол, стоял рядом и вдруг упал.

- Пощупал пульс, ничего, - вспоминает те минуты старший сержант Анатолий Богданов. - Попросил вызвать «скорую», а сам начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Понял, что время терять нельзя. Откачивал до тех пор, пока не приехали врачи. А дальше – дело за докторами!

Старший сержант Анатолий Богданов рассказывает о том, как пришел на помощь умирающему человеку 00:00 00:00

Несмотря на то, что первую помощь оказал именно он, Анатолий героем себя не считает. О своем поступке полицейский даже близким не рассказывал.

- Такая у меня работа – защищать людей, - скромно добавляет он.

Альберт Михайлович идет на поправку и уже рвется с зятем на рыбалку! Фото: семейный архив Евгении Анисимовой.

А что с Альбертом Михайловичем? Он провел две недели в больнице, сейчас уже дома. По словам дочери Евгении, постельный режим ее отцу уже наскучил.

- Уже рвется с зятем на рыбалку! – говорит Евгения. – Спасибо Анатолию, что вернул нашей семье отца, мужа и дедушку.

Родные и близкие уже написали письмо руководству старшего сержанта Богданова, с просьбой поощрить героя.

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